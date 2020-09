Menschen tun sich mit der Umsetzung langfristiger Vorhaben schwer, nicht nur beim Klimaschutz: Kaum hatten die Läden wieder geöffnet, rutschte in vielen Unternehmen die digitale Transformation auf der Prioritätenliste wieder nach unten. In dem Maße, wie sich das Konsumklima verbessert, verschwinden die digitalen Hausaufgaben aus dem Bewusstsein. Angesichts steigender Infektionsraten werden im Vereinigten Königreich bereits wieder Lockdowns diskutiert. Und der Aldi-CEO bittet Kunden dort, den Handel nicht mit Hamsterkäufen zu belasten. Investitionen in Ecommerce sind Investitionen in die Zukunft - so oder so.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

/////

HANDEL NATIONAL

von der Schließungsliste gestrichen. Wie die Lebensmittel-Zeitung berichtet, habe CEO Miguel Müllenbach mitgeteilt, dass



Nach dem Schock der Rückfall in den alten Trott - Digitalisierung wird wieder langsamer. Warum eigentlich?

Als der Lockdown kam, wurde vielen im Handel (und nicht nur dort) vor Augen geführt, wie groß die Defizite und Versäumnisse auf dem Weg der digitalen Transformation tatsächlich waren. Der Lockdown schreckte auf, es ging ein Ruck durch die Branche. Doch jetzt? Viele Unternehmen sind in den fast gleichgültigen Trott zurückgefallen. Dabei gilt es nach wie vor, Maßnahmen auf die Strecke zu bringen, um für die nächste Krise vorbereitet zu sein. Welche genau, erklärt Etailment-Experte Stefan Luther in seinem Gastbeitrag



Entwicklungsminister Müller liest Wirtschaftsverbänden beim Thema Lieferkette die digitalen Leviten Gute Nachrichten für Mitarbeiter, Kunden und die betroffenen Kommunen: Zwei weitere Warenhäuser und zwei Karstadt-Sports-Standorte werden. Wie die Lebensmittel-Zeitung berichtet, habe CEO Miguel Müllenbach mitgeteilt, dass Standorte in Braunschweig, Dortmund, Düsseldorf und Neuss erhalten bleiben. Die Zahl der von Schließung bedrohten Häuser sei damit von 80 auf 40 gesunken.Als der Lockdown kam, wurde vielen im Handel (und nicht nur dort) vor Augen geführt, wie groß die Defizite und Versäumnisse auf dem Weg der digitalen Transformation tatsächlich waren. Der, es ging ein Ruck durch die Branche. Doch jetzt? Viele Unternehmen sind in den fast gleichgültigen Trott zurückgefallen. Dabei gilt es nach wie vor, Maßnahmen auf die Strecke zu bringen, um für die nächste Krise vorbereitet zu sein. Welche genau, erklärt Etailment-Experte Stefan Luther in seinem Gastbeitrag "Loslegen oder untergehen: Die nächste Krise kommt bestimmt"