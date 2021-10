Eigentlich eine gute Nachricht: Rund 300 Produkte der DM-Eigenmarken "Balea", "Balea Men", "Alverde" und "Ebelin" sind ab sofort auf Galaxus.ch erhältlich, teilt DM mit. Da DM keine Märkte in der Schweiz betreibt, gibt es keine Kannibalisierung. Galaxus verweist auf die "schweizweit exklusive Zusammenarbeit" und kündigt bis Ende des Jahres weitere DM-Produkte an. Alles prima? Mnja. Obwohl Galaxus die höheren Preise in der Schweiz erklärt, muss sich der Händler gleich unter der Pressemitteilung sehr kritischen Fragen der Kundschaft stellen. So war das sicher nicht geplant.

TK Maxx vor dem Einstieg in den deutschen E-Commerce

Der US-amerikanische Modehändler TK Maxx, in Deutschland bisher ausschließlich mit 164 stationären Läden vertreten, plant den Einstieg in den hiesigen E-Commerce. Wie Textilwirtschaft.de erfahren hat, werde zurzeit in Düsseldorf ein eigenes Kundendienstzentrum aufgebaut. Ebenfalls in Düsseldorf soll es eine neue Abteilung für Kundenservice geben, die dann auch das Online-Geschäft betreue. Wann genau der deutsche Onlineshop mit welchem Geschäftsmodell starte, sei noch nicht bekannt. In Europa gebe es bisher nur in Großbritannien einen Online-Shop von TK Maxx.



Fotohändler Hama startet Online-Shops – auch für Händler

Hama, Spezialist für allerlei Zubehör der Segmente Foto, Video, Audio und Computer, verkauft jetzt auch online direkt an Endkunden. Das solle ausschließlich zum empfohlenen Verkaufspreis passieren, berichtet Internetworld.de, um den stationären Handel nicht zu brüskieren. Für die Händler, bisher der einzige Vertriebskanal von Hama, werde es unter anderem B2B-Shops geben. Internetworld.de nennt die neue Strategie "einen sichtbaren Bruch mit der Vergangenheit".



"Schöner wohnen" bekommt Produkt-Website

Der Verlag Gruner + Jahr hat im Umfeld seiner Zeitschrift "Schöner wohnen" eine Website gleichen Namens gestartet. Schoener-Wohnen-Kollektion.de ist allerdings eher Online-Katalog mit Händlersuche und Bestelloptionen denn ein vollwertiger Online-Shop.



Der nächste Sprung für die Importpreise

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts ist es in Deutschland für die Importpreise ein weiteres Mal nach oben gegangen. Im September lagen sie um 17,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Eine ähnlich hohe Veränderung hat es nach Angaben der Statistiker 1981 während der zweiten Ölpreiskrise gegeben. Damals waren die Importpreise im August 1981 um 19,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor. In diesem Sommer waren die Preise ebenfalls angestiegen, im Juli um 15 Prozent, im August um 16,5 Prozent, jeweils bezogen auf die Monate 2020. der Anstieg vom August 2021 zum September lag bei 1,3 Prozent. Bei den Verbrauchsgütern gingen die Preise im September um 3,3 Prozent nach oben, Gebrauchsgüter waren 2,9 Prozent teurer. Nach der Analyse der Behörde liegt der Hauptgrund für die kräftigen Preissprünge in der Entwicklung der Energiepreise.



Leichtes Plus für das Konsumklima der GfK

Die GfK erwartet für das Konsumklima im November einen Wert von 0,9 Punkten, ein leichtes Plus gegenüber Oktober, da hatten die Marktforscher mit 0,4 Punkten gerechnet. Doch bei der Analyse der einzelnen Sektoren zeige sich ein uneinheitliches Bild, heißt es. Die Sparneigung lasse deutlich nach, der Wert liege nun bei minus 45,2 Punkten, 13 Punkte weniger gegenüber dem Vormonat. Die Konjunkturerwartung weise 46,6 Punkte auf, was ein Minus um 1,9 Punkte bedeute, sich damit aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau bewege. Im Vergleich zum Vorjahr liege das Plus bei 40 Punkten. Die Zuversicht der deutschen Verbraucher sei nach wie vor vorhanden. In Folge der Inflationssorgen sei es für die Einkommenserwartungen aber deutlich um 14,1 Punkte nach unten gegangen, der Indikator zeige nun einen Wert von 23,3 Punkten an. Zum zweiten Mal hintereinander habe aber die Anschaffungsneigung zugelegt. Seit zehn Monaten sei der beste Wert erreicht, mit einem Plus von sechs Punkten stehe er nun bei 19,4 Punkten.