Liebe Leserin, lieber Leser, unser Beitrag über schmutzige Tricks, betrügerische Aktionen und erpresserische Attacken auf dem Marktplatz von Amazon zieht gerade weite Kreise. Auch von Sellern kommt Lob und Zustimmung. Öffentlich reden wollen sie über ihre Erfahrungen mit der dunklen Seite des Business nicht. Wir würden schon. Trauen Sie sich und schreiben Sie uns! Auch unser Postfach für Direktnachrichten bei Twitter ist geöffnet. Aber jetzt zum Tagesgeschäft mit Licht und Schatten.

Garten-und-Freizeit.de ist eine jener Erfolgsgeschichten im Onlinehandel, die mit Null Buzzwords und solider Arbeit zeigen, dass auch derim Netz erfolgreich sein kann. Die Zahlen für 2018 belegen das wieder: So stieg beispielsweise der Bruttoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um über 30 Prozent von rund 31 auf über 41 Millionen Euro. Das Portfolio des profitablen Online-Shops umfasst zurzeit über 15.000 verschiedene Produkte.Nach München, Berlin, Düsseldorf, Rheinland und Frankfurt tritt der Lebensmittel-Lieferdienst Getnow nun auch in Essen an. Jenseits der Kooperation mit Metro peilt das Start-up, das mit DHL ausliefert, derzeit ein Multi-Supply-Angebot für weiterean.

Amazon verkauft jetzt in den USA auch Milch unter seinervia AmazonFresh. Hierzulande gibt es bislang nur Kaffee, Kaffeekapseln und Knabberzeug wie beispielsweise Studentenfutter. In den USA gibt es sogar Käse. In Japan gar Getränke. Ich fürchte, da ist ein Ende so schnell nicht abzusehen.

Die Handarbeitsplattform liefert gerade deutliche Wachstumszahlen ab und scheint damit vom Vordringen von Amazon in diesem Segment recht unbeeindruckt. Allerdings nicht ganz. Die Plattform beknetet ihre Partner, Versandgebühren zu reduzieren oder am besten gleich ganz darauf zu verzichten. Zeichen dafür, dass man die Avancen von Amazon an Handarbeitskunden ziemlich ernst nimmt.

Die US-Baumarktkette Home Depot bekommt die schleppende Konjunktur zu spüren und bleibt in den USA hinter den Erwartungen zurück. Zwar stieg in den drei Monaten per 3. Februar der Umsatz um 11 Prozent auf 26,49 Milliarden Dollar (plus 5 Prozent auf vergleichbarer Fläche) und der Nettogewinn kletterte um 32 Prozent auf 2,34 Milliarden Dollar, doch hatte man mehr erwartet und auch die Aussichten sind eher trübe. Unter dem Strich verdiente Home Depot rund 11 Milliarden Dollar (Plus 29 Prozent) Genug Cash für die ehrgeizigen Investitionen ist also da. Home Depot will in den nächsten fünf Jahrenin seine Lieferkette und E-Commerce investieren.