Der Paketdienstleister Gebrüder Weiss Express China verstärkt seine Präsenz dort und eröffnet neben Schanghai einen zweiten Standort in Guangzhou . Von den beiden Zentren aus sollen weitere Zielländer beliefert werden, dazu gehören die gesamte Europäische Union sowie Großbritannien, USA, Kanada, Israel, Australien und Neuseeland. Als Transportvolumen gibt das Unternehmen die Zahl von 25 Millionen Paketen an, eine Verdreifachung gegenüber 2021. Als Grund für die stark gestiegenen Zielvorgaben nennt der Logistikkonzern das Wachstum des Online-Handels. Guangzhou ist der Sitz von Global Freight Systems China Ltd, dem chinesischen Partner des Joint Ventures.Das vergangene Jahr war kein gutes für Bonprix in Russland , deshalb hat sich das Unternehmen nun für einen kompletten Rückzug entschieden. Der Umsatzverlust lag im Geschäftsjahr 2021/22 bei 30 Prozent. Unter den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sei der russische Markt nicht zukunftsfähig.In den USA hat Amazon laut Techcrunch ein Programm gestartet, dass Nutzer von Alexa mit Rabatten auf ausgewählte Produkte in Lebensmittelläden und Apotheken vor Ort ziehen soll. Der Amazon-Watchblog Wortfilter vermutet, dass der Online-Riesen durch die mit den Nutzerinnen und Nutzern in diesem Programm gesammelten Daten seine Angebote im stationären und auch im Online-Handel ausbauen und optimieren will. Außerdem wolle man die Nutzung von Alexa als Einkaufshilfe vorantreiben. Vielleicht entsteht hier aber auch eine Konkurrenz zu Lieferdiensten? Beobachtungswert.

///// NACHHALTIGKEIT

Der Rucksackspezialist Deuter hat eine neue Online-Plattform eingerichtet, auf der Kunden alte Rucksäcke ersteigern können. Die Aktion ist darauf angelegt, durch eine weitere Nutzung der gebrauchten Taschen die Zahl der Second-Hand-Produkte und ihren Wert in Bezug auf die Nachhaltigkeit weiter zu steigern. Deuter stuft die Rucksäcke als "absolute Unikate" mit einer eigenen Geschichte ein. Auf Deuterforever stehen die vom Reparaturservice von Deuter überarbeiteten Rucksäcke für interessierte Kunden zur Verfügung. Der Erlös aus dem Verkauf fließt an die Initiative "1 % for the Planet" zur Förderung von Umweltschutzprojekten.

JTL-Software hat sein Kernprodukt JTL-Wawi mit einigen neuen Funktionen versehen, es ist ab sofort unter JTL-Wawi 1.6 verfügbar. Zu den neuen Funktionen gehören nach Angaben des Unternehmens die deutlichere Darstellung der eigenen Kennzahlen, Detailinformationen können in Zukunft ausgeblendet oder neu sortiert werden. Der Warennachschub könne nun genauer berechnet werden, möglich sei nun auch die Überprüfung der Entwicklung der Warenpreise. Im Steuerschlüssel bestehe in Zukunft eine Anbindung an die Positionsebene, Rechnungskorrekturen könnten von nun an nur noch per Storno erfolgen. Eingerichtet wurde eine Öffnung der Marktplatzschnittstelle JTL-Eazy Auction, die die Anbindung beliebiger Online-Verkaufskanäle ermögliche. Auf der App JTL-WMS Mobile könnten die Kunden nun Inventuren oder Retourenabwicklungen auf mobilen Endgeräten vornehmen.Und wieder haben sich im Segment der Zahlungssysteme zwei Partner gefunden. Nun sind es Alipay+ aus der Ant Group und Ingenico, der Anbieter von Zahlungslösungen aus dem Hause Worldline . Als einen der ersten Schritte planen die neuen Partner die Integration von Alipay+ in die Cloud-basierte PPaaS-Lösung (Payments Platform as a Service) von Ingenico. In der Folge sei dadurch eine schnellere Einführung der Dienste von Alipay+ für die Händler möglich. Für die Nutzer der PPaaS-Lösung von Ingenico bestünde in der Zukunft die Chance, Alipay+ in den Zahlungsterminals einzusetzen. Alipay+ verspricht für den Prozess einheitliche Schnittstellen, es seien keine weiteren technischen Anpassungen erforderlich.In seiner Rolle als Einzelhändler, der Fleischwaren an Mann und Frau bringt, muss sich ein Metzger mit modernen Marketinginstrumenten auskennen.Wer aber nicht nur digital, sondern auch smart arbeitet, weiß um die fundamentale Bedeutung von Botschaften und Storytelling für das Geschäft. Die langjährige Etailment-Redakteurin und Buchautorin Sybille Roemer zeigt anschaulich, wie sich diese Erkenntnis gerade an der Schnittstelle von Handel und Handwerk umsetzen lässt. Etailment veröffentlicht einen Vorab-Auszug aus "Der smarte Metzger".