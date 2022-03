Die Verbraucher und Verbraucherinnen sehen ihre Kaufkraft dahinschmelzen - sie verpufft quasi mit den gestiegenen Preisen für Gas, Benzin und Heizöl. Das Konsumklima soll im April um 15,1 Prozent einbrechen, prognostiziert die GfK. Auch die Einkommensaussichten gehen im Vergleich zum Vormonat um 22,1 Punkte zurück. Das dürfte auch am Online-Handel nicht spurlos vorübergehen. Ein rascher Waffenstillstand mit anschließenden Friedensverhandlungen könnte den Abwärtstrend stoppen. Gibt es Hoffnung?

About You steigert Umsatz aber auch Verluste

Der Mode-Onliner About You ist im 4. Quartal langsamer gewachsen und führt dies auf Covid-19-bedingte Restriktionen und Lieferengpässe zurück. Die vorläufigen Zahlen zeigen ein Wachstum für das Gesamtjahr (28. Februar) um 48,3 bis 50,5 Prozent auf 1,73 bis 1,76 Mrd. Euro (Vorjahresvergleich). Ausschlaggebend für die Fortschritte sind die Wachstumstreiber Plattform und Cloud-Business. Die Verluste seien auf die massive Expansion zurückzuführen. Man befinde sich in einem volatilen Marktumfeld, habe aber ein robustes Geschäftsmodell. Im Geschäftsjahr 2023/24 soll nun erstmalig ein Break-even erreicht werden.



Jumbo steigt bei Gorillas ein

Warum investiert die niederländische Supermarktkette Jumbo in den deutschen Schnelllieferdienst Gorillas? Weil man sich durch eine engere Verzahnung der kommerziellen Zusammenarbeit eine hohe Rendite verspricht, könnte die Antwort lauten. In den Niederlanden werden die Gorillas-Lager von Jumbo bestückt. Nun seien gemeinsame Filialen in Innenstädten geplant. Die Investitionshöhe ist nicht bekannt.

Erst Frankreich jetzt Indien - die weltweite Expansion des E-Commerce- und Spieleunternehmen Sea Ltd (SE.N) hat mit dem gestrigen Rückzug aus Indien einen weiteren großen Dämpfer erhalten. Auf der indischen Webseite des Tochterunternehmens versichert Shopee, alle vor der Schließung erhalten Bestellungen noch abzuwickeln. Erst im Oktober 2021 war man auf dem Subkontinent gestartet. Sea begründet den Schritt

Wo liegt da wohl der Fehler? Haben Online-Apotheken ihre Cookie-Einwilligungen von einander abgeschrieben und dadurch die gleichen Fehler dupliziert? Das zumindest könnte der Grund sein, dass 89 Prozent von 150 der meistgenutzten Apotheken-Webshops in der Europäischen Union (94 Prozent in der DACH-Region) mindestens ein (nicht notwendiges)



Hall of Shame - Unternehmen, die in Russland bleiben

Über 450 Firmen haben Russland den Rücken gekehrt, täglich werden es mehr. Aber es gibt auch solche, die bleiben. Der Yale-Professor Jeffrey Sonnenfeld hat eine



Kurznachrichten aus der Logistikbranche Um sein globales Luftfrachtnetz weiter auszubauen, ist DHL Express mit dem US-Unternehmen Cargojet Inc. eine langfristige strategische Partnerschaft eingegangen.

Er hat FedEx 1971 gegründet und stand 50 Jahre an seiner Spitze: Frederick Smith übergibt am 1. Juni seinen Posten an den bisherige operative Geschäftsführer Raj Subramaniam und kümmert sich fortan um strategische Themen.

Um die Paketmassen in Zukunft zu bewältigen, könnten sie in Regional- oder S-Bahnen transportiert werden, heißt es in einer Studie, die der Logistik-Verband Biek in Auftrag gegeben hat.

Seit gestern sind die Luftfrachtpreise spürbar gestiegen. Grund dafür ist der Covid-19-Lockdown der Metropole Schanghai.



Beim Onlineshopping ist der Wettbewerb immer nur einen Klick entfernt. Umso wichtig ist es für Händler, die direkte Verbindung zu ihren Bestandskunden aufrechtzuerhalten. Schließlich kostet die Gewinnung eines neuen Käufers fünf- bis achtmal so viel wie die Bindung eines bestehenden Kunden. Doch wie können Händler Kundenbeziehungen am besten pflegen? Viele Loyalty-Programme sind nicht mehr zeitgemäß, sagt



Beim Onlineshopping ist der Wettbewerb immer nur einen Klick entfernt. Umso wichtig ist es für Händler, die direkte Verbindung zu ihren Bestandskunden aufrechtzuerhalten. Schließlich kostet die Gewinnung eines neuen Käufers fünf- bis achtmal so viel wie die Bindung eines bestehenden Kunden. Doch wie können Händler Kundenbeziehungen am besten pflegen? Viele Loyalty-Programme sind nicht mehr zeitgemäß, sagt Laura Schwarz von Airship und erklärt in einem Gastbeitrag, warum Händlermarken eine App-Strategie entwickeln müssen, um relevant zu bleiben.