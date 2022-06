Airbnb geht einen Schritt weiter und macht Nägel mit Köpfen. Partys sind in Wohnungen, die Kunden dort gemietet haben, auch in Zukunft nicht mehr möglich. Die Einladungen zu den allen offenstehenden Festen über die sozialen Medien haben sich erledigt. Die Online-Plattform hatte die Regelung 2020 in Folge der Pandemie und der Abstandsregeln eingeführt. Inzwischen sei sie aber nicht nur eine Gesundheitsmaßnahme, heißt es von Airbnb, sie bilde eine Hilfe für Vermieter und Nachbarn.

///// HANDEL NATIONAL

Das Konsumklima sinkt auf einen Tiefststand

Für das Konsumklima geht es in Deutschland weiter nach unten. Nach einer kurzen Pause des Abstiegs im Mai erwarten die Marktforscher der GfK im Juli einen weiteren Rückgang auf -27,4 Punkte, ein neues Rekordminus seit dem Start der Messung 1991. Im Juni liegt der korrigierte Wert bei -26,2 Punkten. Den stärksten Einfluss habe der Anstieg der Lebenshaltungskosten durch die hohen Energie- und Lebensmittelpreise. Für eine Verbesserung des Konsumklimas seien ein Ende des Ukraine-Kriegs und eine Senkung der Inflationsraten entscheidend. Hier sei die Europäische Zentralbank gefordert, mit einer "angemessenen Geldpolitik" zu reagieren. Nach unten sei es auch bei den Konjunkturaussichten um 2,4 Punkte auf -11,7 gegangen. Eine pessimistische Einschätzung gebe es in Deutschland auch bei der Einkommenserwartung. Mit dem neuen Wert von -33,5 Punkten sei es um 9,8 Punkte nach unten gegangen, der niedrigste Stand seit 20 Jahren.



Wissenschaftler fordern Maßnahmen der Politik gegen Ransomware

Die Lösegeldzahlungen, die für Attacken durch Erpressungstrojaner, so genannte Ransomware, stellen für die deutsche Wirtschaft inzwischen ein besonderes hohes Risiko dar. Die Übermittlung der Ransomware erfolgt besonders stark über E-Mails (s.u.). Rund drei Viertel der Lösegeldzahlungen flössen nach Russland, erklärt Prof. Dr. Eric Bodden, Informatiker an der Uni Paderborn. Sie schwächten die deutsche Wirtschaft und das Embargo gegen Russland. Bodden und eine Gruppe deutscher Wissenschaftler fordert die Politik in einem Offenen Brief auf, aktiv zu werden und politische Rahmenbedingungen für die Lösegeldzahlungen zu schaffen. Die Unternehmen sollten einer Meldepflicht für die Lösegelder unterliegen, eine Absicherung durch Versicherungen solle nicht länger möglich sein. Es solle dagegen Versicherungen für Umsatzeinbußen und Wiederherstellungsmaßnahmen geben.