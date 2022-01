Mal wieder ein Beispiel für das, was Online-Shops per Definition nicht können: Der Schuhhändler Görtz stellt in seinem Düsseldorfer Flagship-Store ein Auto aus, und zwar "einen von wenigen europaweit verfügbaren" VW ID.5 noch vor der Markteinführung. Probefahrten können direkt gebucht werden. Zur Geschichte gehört aber auch, dass Görtz in dem Laden das Marktplatz-Konzept ins Analoge holt und seine Flächen unter anderem Onlinern zur Verfügung stellt, neulich zum Beispiel der Lifestyle-Marke Freiraum.

///// HANDEL NATIONAL

Bringoo gewinnt neue Investoren

Frische Beteiligung für Bringoo: Marcus Diekmann und mehrere Manager (von P&C Düsseldorf, Baby One, Sport 2000, Digital Kompakt und Shopware) wollen den Einkaufs- und Lieferdienst über das Stammgeschäft Lebensmittel hinaus erweitern – in eigenen Worten: "Bringoo im Einzelhandel als IT- und Logistik-Infrastruktur für die Erschließung der letzten Meile in regionalen Märkten etablieren". Oder wie Handelsblatt.com titelt: "Lieferdienst Bringoo will die Innenstädte retten". Die P&C-Eigenmarke Review, Baby One und Sport 2000 machen in den eigenen Häusern den Anfang. Bringoo arbeitet derzeit in und um Hamburg, Berlin, Köln, Pinneberg, Hürth, Frechen und Brühl.



Wolt liefert in Frankfurt jetzt auch Waren von Tegut

Mit Amazon Prime arbeitet der Lebensmittelhändler Tegut im Rhein-Main-Gebiet schon zusammen (das "Morning Briefing" berichtete). Jetzt setzt sich Tegut mit dem finnischen Lieferdienst Wolt aufs Fahrrad: Auf Anfrage von Lebensmittelzeitung.net bestätigt der Händler ein Testprojekt, das in zwei inhabergeführten Nahversorger-Märkten in Frankfurt am Main läuft. Das Angebot, das die Kunden bei Wolt bestellen können, umfasse momentan 1.000 Produkte, darunter auch Eigenmarken. Mittelfristig sollen 1500 Artikel einbezogen werden, so der Bericht. Über eine Ausweitung werde nach der Testphase entschieden.



Amazon ändert die Entgelte für Marktplatz-Händler

Im Verkäuferportal "Seller Central" hat Amazon neue Entgelte für Marktplatz-Händler angekündigt. Wie Onlinehaendler-News.de schreibt, sollen sie zum großen Teil vom 31. März an in Europa gelten. Unter anderem gebe es neue Standardentgelte für den lokalen und paneuropäischen Versand durch Amazon, etwa 5,10 Euro für ein Standard-Paket von 1,9 Kilo aus Deutschland heraus. Gleichzeitig gebe es Rabatte, beispielsweise 50 Prozent für Inlandssendungen an die Logistikzentren in Deutschland, 20 Prozent für den Versand nach Großbritannien. Die Rabattaktion für den Versand von Bekleidung, Schuhe und Handtaschen laufe ein weiteres Jahr.