Viel Geld verbrennen, schnell wachsen - die Glaubensregel aus dem Silicon Valley scheint nicht mehr zu gelten, beobachtet die New York Times. Selbst attraktive Start-ups treten bei Börsenplänen nun auf die Bremse. Die Zeiten für Start-ups und Unicorns werden insgesamt härter. Die Geldgeber schauen genauer hin. Plötzlich werden ganz alte Tugenden wieder wichtig: Profite beispielsweise. Die Party, scheint es, geht vorerst zu Ende.

///// HANDEL NATIONAL

Lange war die Kölner Rewe der Tempo-Macher bei E-Food. Den Rang macht dem Handelsriesen inzwischen Picnic streitig. Das dürfte man in Köln mit Margengrimmen sehen, ist doch der Erzrivale Edeka erheblich an Picnic beteiligt. Der Newcomer aus den Niederlanden eröffnet gerade seinen zehnten Standort, diesmal in Essen und ist für nun eine Million Haushalte in Deutschland verfügbar. Insgesamt beliefert Picnic in Deutschland aber gerade erstAber auch die Rewe, trotz zuletzt gemütlicher Expansion mit reichlich Vorsprung in rund 80 Städten unterwegs, kann schnell sein. In Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München und Mannheim bietet der Supermarkt-Riese inzwischen Same Day Delivery. Mehr zum Thema E-Food lesen Sie in unserem aktuellen Whitepaper