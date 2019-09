Auf der IFA in Berlin, einst eine Funkaustellung und inzwischen Messe für Consumer Electronics und Home Appliances, blinkt es in diesem Jahr auch reichlich rund um das Smart Home. Die Vernetzung dreht sich vor allem noch um Lampen, Kochgeräte und andere Haushaltswaren. Der quengelnde Toaster, der selbst beim Bäcker anruft, ist zwar technisch möglich, aber immer noch eher Spielzeug für innovationshungrige Kunden oder Manager. Nichts, womit man, trotz anderer Erwartungen, auch nur ein Franzbrötchen mehr verkaufen würde.

///// HANDEL NATIONAL

Google, gerade mal wieder unter Spähverdacht , und der Handelsverband Deutschland (HDE) stellen heute in Berlin Grow My Store vor. Mit Grow My Store, das in anderen Ländern bereits im Einsatz ist, stellt Google ein Tool zur Verfügung, das Einzelhändlern dabei helfen soll, ihre Online- und Omnichannel-Erlebnisse für Kunden zu verbessern. Dastestet Einzelhändler mit etlichen Kennzahlen, die auf Studien zu Best Practicesbasieren.Je nach Unternehmen können die Empfehlungen Vorschläge für klare Preise und intuitive Navigation, die Personalisierung des Einkaufserlebnisses, Live-Chat-Support oder die mobile Benutzerfreundlichkeit der Website beinhalten. In Irland, hat Google außerdem beispielsweise zudem mehr als 8.000 KMU durch Workshops im ganzen Land und auch durch Partnerschaften mit staatlichen Stellen geschult. Das darf man auch hierzulande erwarten.