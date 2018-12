Liebe Leserin, lieber Leser, grübeln Sie auch schon über den Vorsätzen für 2019? Bei vielen auf dem Zettel: Weniger aufs Smartphone starren. Meine Wette: Digitaler Detox-Urlaub wird bald Freizeittrend. Erste Anzeichen: Ein Konzert des Rock-Barden Jack White. Smartphones waren da verboten. Die Fans mussten ihr Handy in einem speziellen Beutel wegschließen, konnten den nur jenseits der Halle entsperren. Gut. Doch bald haben wir sogar noch mehr Gründe aufs Handy zu starren. Danke, Zalando.

Service. Bestellungen gehen auf diesem Wege nicht. Oh. Schade. Auf der Oh. Otto schnackt jetzt auch per WhatsApp mit den Kunden. Es geht um. Bestellungen gehen auf diesem Wege nicht. Oh. Schade. Auf der Serviceseite findet man unter Kontakt derzeit den WhatsApp-Link.

INTERNATIONAL

Google Shopping zu einem echten Rivalen für Amazon machen. Handelsketten wie Auchan, Boulanger, Carrefour und Fnac sollen den Testlauf begleiten. Google kümmert sich dabei um den Zahlungsprozess, liefern müssen die Händler in Eigenregie. Dafür soll aber auch die Provision niedriger sein als beim Rivalen aus Seattle. Google plant offenbar eigenen Marktplatz für Händler . Der Test soll zuerst in Frankreich über die Bühne gehen und dort bereits angelaufen sein ( Erste Screenshots ). Ziel:zu einem echten Rivalen für Amazon machen. Handelsketten wie Auchan, Boulanger, Carrefour und Fnac sollen den Testlauf begleiten. Google kümmert sich dabei um den Zahlungsprozess, liefern müssen die Händler in Eigenregie. Dafür soll aber auch die Provision niedriger sein als beim Rivalen aus Seattle.

TRENDS & FAKTEN

Chauffeur-Service Uber Black ist rechtswidrig. Das hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Details liest man bei Bittere Schlappe für Uber: DerUber Black ist rechtswidrig. Das hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Details liest man bei Internet World

82.000 offene Stellen für IT-Fachkräfte zählt der Branchenverband



Start-up des Tages Prozesse zu digitalisieren. Denen hilft das Eine der Phrasen der Zeit: Daten sind das neue Gold. Stimmt aber. Den Umgang damit beherrschen Online-Unternehmen spielend. Doch wer vorwiegend analog unterwegs ist, tut schwer, seine. Denen hilft das Start-up Master PIM Kein Wunder, dass die Digitalisierung nicht mehr Tempo macht. Die IT ist und bleibt der Flaschenhals.zählt der Branchenverband Bitkom . Die Zahl der offenen Stellen habe sich damit im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Die Besetzung von IT-Stellen scheitert aber nicht nur an fehlender Qualifikation, sondern wohl auch an den Gehaltsforderungen der IT-Kräfte.