Als voriges Jahr die Gorillas-Fahrer den Konflikt mit dem Management suchten, wurde das aus den USA beobachtet: Laut Fastcompany.com hat sich die New Yorker Stadtregierung mit Gorillas-Ridern in Verbindung gesetzt, um mehr über die als kritisch empfundenen Arbeitsbedingungen zu erfahren. Europa sei ein Frühwarnsystem für die USA ("canary in a coalmine"). Gorillas dementierte ("Unsere Rider stehen stets an erster Stelle"), dennoch will New York die Arbeit der Fahrer regulieren, siehe unten. Globalisierung heißt: Globalisierung aller Aspekte.

///// HANDEL NATIONAL

FNX: Fressnapf sieht sich online auf Augenhöhe mit Pure Playern

Schon im Januar hatte Tierbedarfshändler Fressnapf das Online-Plus 2021 auf 54 Prozent beziffert (das "Morning Briefing" berichtete). Gestern bestätigte das Unternehmen die Zahl: Online seien 245 Mio. Euro erwirtschaftet worden, ein Plus von 94 Mio. Euro (oder eben 54 Prozent). "Wir wollen weiter im E-Commerce beschleunigen und dabei auf Augenhöhe so exzellent sein wie die guten Pure Player", heißt es. Anstehende Übernahmen und geplante 400 neue Märkte in Europa sollen "digitalisiert und vernetzt arbeiten". Genau dafür wurde der neue Bereich FNX gegründet: Er werde sich um "unsere innovativen Geschäftsmodelle und Services außerhalb des Kerngeschäfts" kümmern und Schnittstelle für die Kooperation mit Start-ups sein.



Notebooksbilliger: 5 Prozent Umsatz-, 262 Prozent Gewinnplus

Der Elektronik-Onliner Notebooksbilliger hat das Jahr 2020 (sic!) mit einem Umsatz von 772 Mio. Euro abgeschlossen, einem Plus von fünf Prozent. Das schreibt Excitingcommerce.de und ätzt: Das Unternehmen "blieb damit weit unter den Möglichkeiten, die ein Home-Office-Boom, geschlossene Läden und ein Amazon am Limit boten". Der Jahresüberschuss allerdings sei von 13 auf 47 Mio. Euro gestiegen, also auf das 3,62-Fache.



Gorillas soll Börsengang planen

Deutsche-Startups.de formuliert extra vorsichtig: Nach Informationen der Website plane der Berliner Quick-Commerce Akteur Gorillas einen Börsengang, und zwar über die Fusion mit einer SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Oder aber eine weitere Investment-Runde, die auf rund 500 Mio. Euro ziele.