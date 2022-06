Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in den USA, dass es kein grundsätzliches Recht auf Abtreibung mehr gibt, hat dem Land einen harten Schlag versetzt. Reaktionen kommen von allen Seiten. Auch zahlreiche Unternehmen haben sich in den ersten Tagen gemeldet, gehen einen Schritt voran und haben mitgeteilt, dass sie die Betroffenen unterstützen werden. Sie wollen für Frauen, die in einen US-Staat reisen müssen, in dem die Abtreibung noch möglich ist, die Reisekosten übernehmen. Auch Firmen aus dem Online-Bereich haben am Wochenende über ihre Unterstützung informiert, unter anderem Apple, Meta, Uber, Pay Pal und Doordash. Amazon hatte dies bereits Anfang Mai erklärt. Den USA stehen wieder einmal raue Wochen und Monate bevor, aber aus der Wirtschaft kommen klare, hilfreiche und dringend notwendige Signale für die Mitarbeiterinnen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Gorillas sucht weiter nach Lösungen

Nachdem Gorillas in den vergangenen Wochen unterschiedliche Zukunftsmodelle geprüft hat (das Morning Briefing berichtete), sucht der Schnelllieferdienst neue Partner im Lebensmitteleinzelhandel, schreibt die Wirtschaftswoche. Nach Kooperationen mit Alnatura und in Großbritannien mit Tesco sollen nun hierzulande neue Handelsketten folgen. Damit sollten Ziele wie höhere Margen und eine stärkere Einkaufskraft realisiert werden. Damit sei es möglich, im operativen Geschäft in drei Monaten profitabel zu arbeiten, in einem Jahr solle das für die gesamte Gruppe möglich sein. Im Mittelpunkt stehe nun die Profitabilität, die Expansion werde zurückgestellt. Die neue Strategie werde auch von den Investoren unterstützt.



Der Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt

Der Geschäftsklimaindex des Ifo Instituts hat im Juni wieder Punkte verloren. Nach 93 Punkten im Mai ging es im Juni auf 92,3 Punkte nach unten, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich wieder einmal verschlechtert. Beeinflusst durch die hohen Energiekosten und die sich abzeichnenden Einschränkungen bei der Gasversorgung haben sich besonders die Erwartungen ins Negative verschoben. Bei der Einschätzung der aktuellen Geschäftslage ging es leicht nach unten. Eine deutliche Verschlechterung konnten die Wirtschaftsforscher beim Handel feststellen. Hier liegt der Indikator auf dem niedrigsten Stand seit April 2020, die Zukunftserwartungen der Händler sind pessimistisch.



Konstanter Anteil des Online-Handels

Das Online-Shopping hat in Deutschland einen stabilen Anteil erreicht. Anlässlich des Digitaltags 2022 am 24. Juni hat der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) Zahlen veröffentlicht, wann und wie oft die Verbraucher zuletzt an ihrem PC eingekauft haben. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Personen, die in den vergangenen sieben Tagen online eingekauft haben, bei 43,6 Prozent. 2020 waren es 43,4 Prozent, eine stetige Zunahme seit 2017 mit einem Anteil von 38 Prozent. Konstant ist aber auch der Anteil der Verbraucher, die noch nie im Internet gekauft haben. Er lag in den vergangenen zwei Jahren jeweils bei 3,3 Prozent.