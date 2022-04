49 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung kaufen aktuell direkt bei Herstellern ein (D2C), unter den 18-bis-29-Jährigen sind es 66 Prozent. Markenshops sind die wesentlichen Touchpoints. (Studie "Verschenktes Potenzial" von ECC Köln und Publicis Commerce Germany, 1000 befragte Verbraucherinnen und Verbraucher)

Die Deutschen sind 20,2 Stunden pro Woche per Mobiltelefon im Internet unterwegs (das sind zwölf Prozent der Wochenzeit), im Vorjahr waren es noch 18,8 Stunden. ("Postbank Digital­studie 2022", 3050 befragte Deutsche)

Allerdings kämpfen sie dabei mit Funklöchern : 53 Prozent der Deutschen bzw. ihre Mobilgeräte haben oft oder sehr oft mit Netzausfällen oder abgebrochenen Verbindungen zu tun, unter Pendlern sind es 62 Prozent. (Umfrage von Verivox unter 1011 Deutschen, laut Spiegel.de)

Eine Umfrage vom Typ "Wir finden heraus, dass wir die Lösung sind": 74 Prozent der Deutschen erwarten Innovationen beim Einkaufs- und Zahlungsprozess, 62 Prozent einfache und reibungslose Zahlungen in Online-Shops. ("Shopping-Pulse-Report" des Zahlungsdienstleisters Klarna, 1064 deutsche Befragte)

Großbritannien: Ebay verkauft Kleidung mit Dellen

In Großbritannien hat gestern " Vor gut einem Jahr hat Ebay das Siegel "Zertifiziert generalüberholt" eingeführt ( das "Morning Briefing" berichtete ), jetzt legt die Plattform mit einer Umfrage nach: Die Befragung von 5.000 Deutschen durch Civey habe ergeben, dass 52 Prozent gebrauchte oder generalüberholte Produkte kaufen möchten. Allerdings hätten nur zehn Prozent angegeben, das auch häufig tun, unter jüngeren Leuten allerdings 22 bis 23 Prozent. Dahinter stünden Bedenken über mangelhafte Qualität (37 Prozent), fehlende Absicherung beim Kauf (34 Prozent) und mangelnde Verfügbarkeit gesuchter Artikel (17 Prozent). Zahl am Rande: Über Ebay seien 2021 pro Stunde 36 gebrauchte oder generalüberholte iPhones gekauft worden.In Großbritannien hat gestern " Ebay Imperfects " geöffnet: Die Kategorie listet neue Kleidung, Schuhe und Accessoires mit leichten Schäden und gewährt bis zu 60 Prozent Rabatt. Channelx.world zufolge sind rund 100 Marken dabei, unter anderem North Face, Off White, Puma, Fila und Timberland, am gestrigen Mittwochabend tauchten auch Produkte von Gucci, Prada, Lacoste, Nike, Adidas und Converse auf. Das Ziel fasst Ebay mit einem Halbsatz zusammen: "Kleidung von Müllkippen fernhalten".

Die Ant Group, Teil der Alibaba Group und Betreiber von Alipay, will nach eigenen Angaben die Mehrheit am singapurischen Zahlungsdienstleister 2C2P kaufen. Er arbeitet in zehn Ländern, unter anderem in Thailand, Singapur und Malaysia. Das wechselseitige Ziel: Ant kann den Händlern im Kundenstamm von 2C2P die "Alipay+ Suite" anbieten, 2C2P wiederum Händler aus dem Alibaba-Reich erreichen, "um unsere internationale Expansionsstrategie voranzutreiben”, so 2C2P-Gründer und -CEO Aung Kyaw Moe."Nachdem die Handys, das Zuhause und die Städte smart geworden sind, war es nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf die Idee kommt, auch Logistikzentren mit diesem Adjektiv zu versehen", schreibt Textilwirtschaft.de-Redakteur Bert Rösch in einem frei zugänglichen Beitrag. Smarte Warenlager verknüpfen verschiedene automatisierte Technologien, damit Waren und Anfragen automatisch empfangen, sortiert, organisiert, im Lager gefunden und für den Versand vorbereitet werden können. Herausforderungen seien die IT-Manpower und zögernde Investitionsentscheidungen.Uber Eats arbeitet künftig mit dem Online-Bezahldienst Rakuten Pay zusammen. Der Dienst werde von Ende April an als offizielle Zahlungsmethode für den Kauf von Lebensmitteln auf Uber Eats für alle Nutzer verfügbar sein, kündigt Rakuten an . Zur Feier soll am 27. April eine "zeitlich begrenzte" Rabattaktion starten.