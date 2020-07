///// HANDEL INTERNATIONAL Aldi und Deliveroo weiten Kooperation aus

Die Kooperation von Aldi und Deliveroo in Großbritannien scheint gut angelaufen zu sein. Jedenfalls dehnt Aldi UK die Zusammenarbeit mit dem Lieferdienst neuerlich aus und integriert 11 weitere Filialen , darunter fünf in London und erstmalig auch Geschäfte im Großraum Manchester sowie Cambridge. Sobald Bestellungen über die Deliveroo-App aufgegeben wurden, werden die Lebensmittel von Aldi-Kollegen kommissioniert und verpackt, bevor sie vom Deliveroo-Fahrernetz an Adressen in einem Umkreis von bis zu 5 Kilometern um das Geschäft geliefert werden.Nun also doch: Der chinesische Technologiekonzern Huawei soll nicht am Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Großbritannien beteiligt werden . Der Kauf von Huawei-Komponenten für Netzwerkanbieter in Großbritannien soll demnach von Ende dieses Jahres an verboten sein. Bereits verbaute Teile sollen bis 2027 entfernt werden. Die Spannungen zwischen den USA und China ziehen wirtschaftlich immer weitere Kreise. Selbst die große Technologiemesse CES, eine der weltweit führenden Messen für Spitzentechnologie, ist nicht immun gegen die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China. Die Hauptveranstaltung, an der jede Menge Technologiekonzerne mit Rang und Namen teilnehmen, findet jährlich in Las Vegas statt. Nun kündigte Ableger CES Asia an, dass die Messe in Shanghai nicht mehr stattfinden wird , und nannte die Pandemie, die Wirtschaft aber auch die „sichtbare Rolle als amerikanischer Handelsverband“ als Gründe für die Absage.