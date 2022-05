Nun hat wieder eine stationäre Handelskette einen Fisch an Land gezogen, um die Kunden zurück in die Geschäfte zu ziehen. Outdoor-Spezialist Mc Trek geht es aber nicht um eine einfache Vergrößerung der Produktpalette und eine Begrenzung auf das Kerngeschäft. Zusätzliche Dienste sollen helfen. In den 22 Filialen entstehen nun DPD-Paketshops, in denen die Kunden ihre Produkte abgeben oder abholen können. Und möglichst sollen die Kunden dabei natürlich im Laden auch bei einem Outdoor-Produkt fündig werden. Die beiden Partner haben bereits angekündigt, dass es dabei nicht bleiben soll.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Großhandelspreise mit Rekordanstieg

Die Großhandelspreise haben in Deutschland im April wieder einen neuen Rekordanstieg erreicht. Im April dieses Jahres lagen sie um 23,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, meldet das Statistische Bundesamt. Bereits im März hatte der Anstieg ein neues Rekordniveau erreicht, es lag damals bei 22,6 Prozent. Vom März 2022 auf den April ging es um 2,1 Prozent nach oben. Die Statistiker nennen den Großhandel mit Rohstoffen und Energieträgern als die am stärksten betroffenen Branchen, stark bemerkbar mache sich die vorwiegend auf dem Ukrainekrieg basierende Entwicklung auch bei verschiedenen Lebensmitteln.





+++Anzeige+++

Zufriedene Kunden: Hybride Konzepte entzerren die Kassenzone im stationären Handel

Nicht erst seit der Corona-Pandemie stehen Händler:innen vor der Herausforderung, die Menschen wieder in die Einkaufszentren und Shoppingmeilen zu locken und eine Alternative zum Online-Handel zu bieten. Hybride Checkout-Modelle bieten einen wichtigen Mehrwert, indem sie die Kassenzone entlasten und das Einkaufserlebnis verbessern. Automatisierungslösungen für den Scan- und Bezahlvorgang erlauben dabei maximale Flexibilität und treffen Verbraucherwünsche optimal. Mehr



Der BEVH ist mit der neuen europäischen GVO unzufrieden

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) stuft die neue europäische Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung (Vertikal-GVO) als unzureichend für die Stärkung des Wettbewerbs in europäischen Handel ein. Zwar werde die Bedeutung des E-Commerce als Verkaufskanal betont, doch böte sich den Herstellern immer noch ein großer Spielraum und sie könnten den Wettbewerb zu ihren Gunsten ausnutzen. Für sie bestünde die Möglichkeit, ihren Online-Vertrieb, der bereits ein überproportionales Wachstum aufweise, weiter auszubauen. Mit der neuen Vertikal-GVO würde nun nicht den kleinen stationären Händlern geholfen, was die ursprüngliche Intention des Verordnung gewesen sei.





Freudebringer startet in Deutschland

Nach einer ersten Kampagne in Deutschland mit Teekanne und in Kooperation mit Yogastudios im vergangenen April startet Freudebringer nun bundesweit. Die Sampling-Agentur mit Sitz in Wien kooperiert mit Apotheken, Yogastudios, Modehandel und Sportstätten, möglich sind Angebote mit Produkten und Produktproben aus 24 Kategorien, teilt das Unternehmen mit. Die Kunden erhielten die Produkte im Rahmen einer persönlichen Übergabe durch einen vertrauten Mitarbeiter. Zum Paket der Vergabe der Produkte gehöre auch eine quantitative Marktforschung mit Informationen zu Kaufwahrscheinlichkeit, Weiterempfehlungsraten und Qualitätsabfragungen.