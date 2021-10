Und wieder expandiert ein Lebensmittel-Lieferdienst, aber interessant ist nicht nur die Expansion selbst. Grovy mit Sitz in Frankfurt am Main will seine Liefergebiete Frankfurt, Mainz und Bukarest (Rumänien) um Polen, Tschechien und Ungarn erweitern, wie Lebensmittelzeitung.de berichtet. Die Kundschaft des Hauses kann zwischen zwei Lieferfristen wählen: Innerhalb von zehn Minuten für 1,90 Euro, die Option heißt "Ultra Fast". Oder innerhalb von 30 Minuten für 95 Cent, diese Option heißt "Team Friendly". Die Hetze der Fahrer bzw. die Vermeidung der größten Hetze ist also Teil des Marketings. Bemerkenswert.

///// HANDEL NATIONAL

Globus plant Online-Lieferdienst

Rewe ist dabei, Edeka ist dabei, jetzt kommt Globus: Der SB-Warenhaus-Betreiber aus St. Wendel plant, den bestehenden Click-&-Collect-Service um einen Lebensmittel-Lieferdienst zu ergänzen. Wie Stern.de unter Berufung auf Lebensmittelzeitung.de schreibt, stünden bisher drei Dinge fest: Die Auslieferung soll aus bestehenden Märkten heraus passieren (Globus betreibt nach eigenen Angaben 49 Warenhäuser). Und zwar zweitens sowohl aus eigener Kraft wie auch mit Unterstützung von Start-ups. Drittens ist von ersten Tests in den kommenden Monaten die Rede. Globus setze darauf, dass es im Umfeld vieler eigener Standorte keine anderen Lieferdienste gebe. Von Berlin ist denn auch kein Wort zu lesen.



Zalando geht mit Connected Retail nach Italien

Plattformen boomen, auch die von Zalando: Der Modehändler hat gestern (20. Oktober) Connected Retail nach Italien gebracht, das sei, so das Unternehmen, die fünfte Expansion des Angebots im laufenden Jahr. Modehändler können ihre Filialen mit allerlei Service drumherum an Zalando.it anschließen, die Auslieferung an Kund:innen übernimmt Poste Italiane. Als einen der ersten Händler mit Anschluss nennt Zalando Vitale mit mehreren Geschäften im kalabrischen Crotone. Zalando zufolge sind jetzt mehr als 5.000 aktive Geschäfte in dreizehn europäischen Märkten an Connected Retail angebunden.



Mytheresa baut neues Logistikzentrum in Schkeuditz

In direkter Nachbarschaft zu Amazon, DHL, Beiersdorf und vor allem zum Flughafen Leipzig/Halle plant der Luxusmode-Onliner Mytheresa ein neues Logistikzentrum. Das Gebäude im Ort Schkeuditz soll dem MDR Sachsen zufolge etwa 55.000 Quadratmeter groß werden und bis zu 1.000 Arbeitsplätze bieten. Die Ansiedlung wurde von der Wirtschaftsförderung Sachsen und der Mitteldeutschen Flughafen AG "begleitet", also unterstützt. Baubeginn ist laut Immobilienentwickler Intaurus im Frühjahr 2022, die ersten 500 Leute sollen Mitte 2023 dort arbeiten.



Zooplus empfiehlt seinen Aktionären das Angebot von H & F

Im Bieterwettstreit um den Zoofach-Onliner Zooplus (das "Morning Briefing" berichtete) hat jetzt das umworbene Unternehmen eine klare Empfehlung abgegeben: Wie Wiwo.de schreibt, plädiert das Zooplus-Management dafür, die Aktien an Hellman & Friedman zu verkaufen, nicht an EQT. Beide bieten 470 Euro pro Anteilsschein. H & F habe Großaktionären und dem Firmengründer bereits 17 Prozent abgekauft und alle Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden in der Tasche.



Thalia: Buchverkäufe verlagern sich ins Internet

Die Buchhandelskette Thalia spürt eine deutlichen Online-Ruck: Der Internet-Anteil am Umsatz sei im Geschäftsjahr 2020/21 von 28 auf rund 40 Prozent gestiegen und erreiche in Deutschland und Österreich erstmals mehr als eine halbe Mrd. Euro, meldet das Unternehmen. Das stationäre Geschäft sei wegen der Lockdown-Schließungen um 16 Prozent geschrumpft. Zwar stand am Ende ein Plus von sieben Prozent (auf 1,1 Mrd. Euro), dennoch fehlten Thalia 65 Mio. Euro an Umsatz und damit Geld für Investitionen, was "multinationalen Wettbewerbern einen Vorteil gegenüber dem deutschen Familienunternehmen Thalia" verschaffe, so Thalia-Chef Michael Busch.