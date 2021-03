Wir starten in die Woche mit einem Strauß bemerkenswerter Ideen für den Online-Handel: Wie man mit Schweinerüsseln im SEO erfolgreich für seine Wurstspezialitäten-Webseite wirbt, zeigt ein Metzgermeister aus Mittelfranken. Die Plattform Timeless will mit dem Verkauf von Anteilen an Sammlerstücken Geld verdienen, bzw. seine Kunden:innen an der Wertsteigerung beteiligen. Und in Singapur ist autonomes Einkaufen per Kamera und App, ohne Scan- und Bezahlfunktion möglich.

///// HANDEL NATIONAL

Testen, testen, testen - die Güttler Logistik GmbH nimmt es selbst in die Hand

An der tschechischen Grenze geht derzeit nicht mehr viel. Da können selbst Trasportunternehmen liegen bleiben, die als systemrelevant eingestuft sind. Genau so ging es der Güttler Logistik GmbH, deren Lastwagen aufgrund ihrer Transporte für die Pharmaindustrie und den Lebensmittelhandel zwar prinzipiell einreisen dürfen, den Fahrern allerdings die 48-Stunden PCR-Testung nicht möglich war. Die Lösung: Eine Mitarbeiterin beim Gesundheitsamt für Testungen qualifizieren lassen und Schnelltests besorgen. Die Cafeteria ist jetzt Testzentrum und die Laster rollen wieder.



Lieferando drängt sich mit Schattenwebseiten zwischen Kunden und Restaurants

Einem Bericht des Bayerischen Rundfunks zufolge stellt Lieferando im großen Stil Webseiten-Kopien angeschlossener Restaurants als Schattenseiten ins Internet. 50.000 Domains wurden davon allein für deutsche Restaurants von der Lieferando-Muttergesellschaft Just Eat Takeaway angelegt. Dies stehe zwar in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lieferservices, vielen Restaurants sei es jedoch nicht bewusst. Das Ergebnis ist für die Gastronomen fatal: Wenn Kunden:innen das Restaurant im Netz suchen, landen sie auf der Lieferando-Restaurant-Webseite und werden von dort auf die Bestellseite weitergeleitet. Die eigene Webseite wird umgangen und dem Restaurant damit die Möglichkeit genommen, direkt zu liefern. Kartellrechts-Experte Rupprecht Podszun fordert eine rechtliche Überprüfung der Vorgehensweise.



Jürgen Vogel wirbt für die Post

Der Schauspieler Jürgen Vogel wirbt mit Testimonials für die Deutsche Post. Die zentralen Themen der Werbekampagne sind Digitalisierung und Nachhaltigkeit. In der Brief- und Paketsparte hatte die Post in jüngster Zeit Innovationen wie die Mobile Briefmarke, die fälschungssichere Matrixcode-Briefmarke und die automatisierte Poststation hervorgebracht. Die Entstehung des TV-Spots mit Jürgen Vogel für die Post ist online zu sehen. Machen Sie den Vogelcheck.



Mit Bratwursthotel, Wursttaxi und Schweinerüsseln zum Online-Erfolg

Bereits im Jahr 2003 begann Metzgermeister Claus Böbel damit, seine Wurst online auf der Webseite umdiewurst.de zu verkaufen. Derzeit besteht das Angebot aus über 1.000 Wurstprodukte. Beworben wird die Webseite mit vielen Multi-Channel-Marketing-Aktivitäten weit über die Grenzen von Mittelfranken hinaus. Stationär betreibt Böbel lediglich einen „Flagshipstore" im 350-Seelendorf Rittersbach südlich von Nürnberg. Dort steht nun auch seit 2018 das Bratwursthotel, das für seine Gästen neben Übernachtungen ein Angebot von Wurstwanderungen und Wursterlebniskurse bereithält. Nach eigenen Angaben setzt Böbel monatlich über 30.000 Euro mit seinen Wurstprodukten um.

///// HANDEL INTERNATIONAL

US-Wirtschaft erholt sich, Preise steigen

In den USA stehen alle Zeichen auf wirtschaftliche Erholung. Bei gut laufender Impfkampagne rechnet die Bank of America in diesem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 6,5%. Neben den Corona-Hilfen der Regierung erwartet der Handel Boom-Zeiten, während die Wall-Street vor massiven Preissteigerungen in einigen Branchen warnt. Hier eine Analyse von



Die Schattenseiten der Marktdominanz

Am Wochenende wurden viele Nachrichten zum Online-Riesen Amazon veröffentlicht, die es wert sind, wahrgenommen zu werden. Hier ein kurzer Überblick: Drei ehemalige Mitarbeiter von Amazon warnen vor mangelnder Datensicherheit im Amazon Watchblog.

Trotz ersten Erfolgen vor Gericht: Lohnt es sich gegen Kontosperrung durch Amazon zu klagen. Ein Podcast auf onlinehaendler.de.

Die Zahl der Amazon-Mitarbeiter ist im Jahr 2020 um eine halbe Mio. gestiegen. Was bedeutet das für Gewerkschaften, Standorte und Mitarbeiter? Journalistin Erika Hayasaki wirft einen kritischen Blick auf aktuelle Entwicklungen.

Benachteiligt Amazon systematisch schwarze Mitarbeiter? Ein Report legt das nahe, Amazon währt sich.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Geschäft, nehmen Produkte aus dem Regal und marschieren einfach wieder hinaus. Mit der Software von AiFi ist das ab sofort in jedem Geschäft möglich. Dreh- und Angelpunkt sind Kameras, die den Einkauf der Kunden:innen registrieren. Hinzu kommt eine App, über die sich die Kunden:innen registrieren und mittels derer sie sowohl beim Einkauf erkannt werden, als auch bezahlen. Das Unternehmen empfiehlt Händlern dennoch nicht ganz auf Personal zu verzichten. ///// TRENDS & TECH