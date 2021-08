Die Idee einer Sondersteuer für den Online-Handel, die Rossmann-Chef Raoul Rossmann auf den Tisch gelegt hat, ist keine Innovation. Sie ist seit dem Start der Probleme des stationären Handels durch die Pandemie immer wieder aufgetaucht und schon mehrfach diskutiert worden, neue Facetten und Argumente gibt es nur wenige. Der BEVH äußert sich wenig überraschend, aber deutlich, ablehnend. Eine Umsetzung der Steuer ist aber auch nicht zu erwarten. Die Parteien werden sich so kurz vor der Bundestagswahl nicht mehr mit einem solchen Thema beschäftigen, davon abgesehen, dass es bis zur Wahl nur noch schwer bis gar nicht mehr umsetzbar ist. Es sieht ganz so aus, dass der leichte Sturm, den Rossmanns Interview ausgelöst hat, nur ein laues Lüftchen im Sommerloch ist.

HDE: Verbraucherstimmung verschlechtert sich

Nach den Ergebnissen des HDE-Konsumbarometers August vermeldet der Verband eine negative Entwicklung der Verbraucherstimmung. Erstmals seit fünf Jahren sei der Index leicht gesunken, als Grund nennen die Statistiker die Impfkampagne, die an Tempo verloren habe, und die wieder steigenden Infektionszahlen. Dies zeige auch, wie fragil die Erholung der Verbraucherstimmung sei. Aber der Index bewege sich immer noch auf einem hohen Niveau, im Konsumbarometer Juli sei ein Zweijahreshoch erreicht worden. Auch die etwas schlechteren Erwartungen bezüglich der Entwicklung der Gesamtwirtschaft spielten vermutlich eine Rolle. So könnten die Schwankungen in der Einkaufsbereitschaft auf zurückgegangenen Einkommenserwartungen basieren. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Stimmung seien die Infektionszahlen und das Verhalten der Politik.



Der BEVH wehrt sich gegen eine Online-Sondersteuer

Es hat nicht lange gedauert, bis die Reaktionen auf den Vorschlag von Raoul Rossmann zur Einführung einer Sondersteuer auf den Online-Handel kamen. Klar und deutlich hat der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) seine Einschätzung dieser Idee mitgeteilt. Die Sondersteuer wälze die Kosten auf die kleinen und mittleren Unternehmen ab, dagegen sollten vielmehr diejenigen in die Verantwortung genommen werden, die am stärksten von den Innenstädten profitieren. Die Hilfe müsse mit fairen und ausgewogenen Zielen geleistet werden, fordert Martin Groß-Albenhausen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BEVH. Eine Sondersteuer träfe die Falschen, nämlich die, die in ihre digitale Zukunft investiert hätten, aber auch die, die frühzeitig in neue Handelsmodelle investiert hätten. Eine Besteuerung der Online-Käufe verweigere sich den Wünschen der Kunden und schädige kleine und mittlere Händler, die stärker über digitale Marktplätze verkaufen, ergänzt Daniela Bleimaier, Leiterin Public Affairs Deutschland und Regionales beim Verband.



Rossmann startet Scan-Funktion am Regal

Der Vorschlag einer Sondersteuer für den Online-Handel stellt für die Drogeriekette Rossmann keine Abkehr von der digitalen Welt dar und besonders keinen Ausschluss der Kunden von dort. Zum Start hätten Kunden in drei Filialen nun Zugriff auf die neue Funktion "Scan & Go", mit der die Kunden die Produkte am Regal einscannen könnten, meldet Onlinehändler News. Einsatzbar sei die Anwendung mit Hilfe des Smartphones und der Rossmann-App. Nach dem Einscannen der Ware könnten die Kunden diese dann direkt in die Einkaufstasche packen, ein Auflegen auf das Laufband an der Kasse sei nicht mehr erforderlich. Die Bezahlung sei an einer Laufband- oder einer Selbstscannerkasse möglich.



///// HANDEL INTERNATIONAL EU-Kommission startet Fusionskontrolle für Facebook und Kustomer

Wieder einmal will Facebook abseits der Öffentlichkeit zu einer Verbesserung der Kundendaten kommen. Doch die



Bolt will ins Liefergeschäft für Lebensmittel einsteigen

Der nächste Anbieter für Lebensmittellieferungen will sich auf dem Markt ausbreiten. Nun ist es das Start-up Bolt mit Sitz in Estland. Als Grundlage für die Expansionspläne nennt T3N die neuen Investoren Sequoia, Tekne und Ghisallo. Die bisherigen Anteilseigner G Squared, D1 Capital und Naya hätten einer Aufstockung ihrer Anteile zugestimmt, insgesamt komme das Finanzpaket auf ein Volumen von 600 Millionen Euro. Bolt habe nach dem Taxidienst und dem Ausbau durch Vermietung von E-Scootern und E-Bikes nun den Lieferdienst für Lebensmittel ins Auge gefasst. Geplant sei der Aufbau in zehn europäischen Ländern, zum Serviceprogramm gehöre eine Lieferzeit von 15 Minuten. Um Schwierigkeiten mit Arbeitnehmerrechten zu umgehen, würden nur Selbstständige für Bolt tätig sein.



Neue Wahlpläne bei Amazon in Alabama

Nach dem Scheitern einer Gewerkschaftswahl bei Amazon in Alabama im Mai hat ein Arbeitnehmervertreter eine Neuauflage der Wahlen empfohlen. Nach einer Meldung von Reuters soll in den nächsten Wochen eine Entscheidung des US National Labor Relations Board über eine solche neue Wahl fallen. Die Gewerkschaften hatten Amazon vorgeworfen mit Reduzierungen der Zusatzleistungen und einer Beeinflussung der Wahl gedroht zu haben. Der Konzern weise die Vorwürfen zurück und habe erklärt, dass die Mitarbeiter sich mit großer Mehrheit für einen direkten Kontakt mit der Geschäftsführung entschieden hätten. Die Gewerkschaft begrüßt den Vorschlag der zweiten Wahl, denn die Entscheidung, ob es eine Gewerkschaft geben solle, liege bei den Mitarbeitern und nicht beim Arbeitgeber.

