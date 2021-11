Wieder einmal haben die Hacker zugeschlagen. Die Zahl der Cyber-Attacken hat in den vergangenen Wochen ständig zugenommen. Egal, ob Behörden, Politiker, Kryptowährungen, Öl-Pipelines oder Unternehmen, die Hacker greifen weltweit überall an und meistens haben sie Erfolg. Die Höhe der Lösegeldsummen erreichen astronomische Höhen, in den USA wird mit 200 Millionen US-Dollar gerechnet. In Europa hat es nun Media Markt und Saturn erwischt. Es werden vor Weihnachten nicht die letzten Cyber-Attacken gewesen sein. Für die Hacker sind die hohen Transaktionszahlen im Weihnachtsgeschäft quasi eine Einladung und die Gefahren und möglichen Angriffsflächen sind so groß, dass sie fast nicht einzudämmen sind.

///// HANDEL NATIONAL

Der HDE erwartet ein Umsatzplus im Weihnachtsgeschäft

Ein Umsatzplus von zwei Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr, so lautet die Prognose des Handelsverband Deutschland (HDE) für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. In den zwei Monaten November und Dezember rechnet der Verband mit einem neuen Rekordwert von rund 112 Milliarden Euro, angetrieben von Online-Handel. Schwierigkeiten könne es durch die gestörten Lieferketten, die Pandemie und den Anstieg der Inflation geben, teilt der Verband mit. Basis der Berechnungen ist eine Umfrage unter 450 Unternehmen, die sich über unterschiedliche Branchen und Größen verteilen. So rechneten 45 Prozent mit einem Umsatzplus, rund ein Drittel mit stabilen Einnahmen. Als Pluspunkte für das anstehende Weihnachtsgeschäft sieht der HDE die hohen Sparguthaben und die gute Verbraucherstimmung. Für den E-Commerce könnte es um mehr als 17 Prozent auf 23 Milliarden Euro nach oben gehen.



Booking.com will Komplettreisen ins Programm nehmen

Das Reiseportal Booking.com will sich von seiner Position als Plattform für Hotelbuchungen verabschieden und breiter aufstellen. Nach einer Meldung der dpa habe Vorstandschef Glenn Fogel angekündigt, dass die Kunden in der Zukunft ihre kompletten Reisen mit An- und Abreise zusätzlich zur Übernachtung auf der Plattform buchen könnten. Darüber hinaus wolle Fogel das Angebot an klimafreundlichen und nachhaltigen Reisemöglichkeiten ausbauen. Die Online-Plattform habe ihren Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 77 Prozent gesteigert, Fogel erwarte aber eine langsamere Erholung bei den Geschäftsreisen im Gegensatz zum Urlaubssektor.



Ceconomy setzt verstärkt auf Omni-Channel

Ceconomy, Hauptanteilseigner der beiden Elektrofachmarktketten Media Markt und Saturn, will sich in der Zukunft als Anbieter deutlicher sowohl im stationären Handel als auch im E-Commerce etablieren. Ziel sei es, ein stärkerer Mitbewerber für Amazon zu werden, sagte Ceconomy-Chef Karsten Wildberger in einem Interview mit dem Handelsblatt. Das Ziel sei es, "eine führende europäische Omni-Channel-Plattform aufzubauen". Während der Pandemie sei es gelungen, auf der einen Seite die Logistik weiter aufzubauen und auf der anderen Seite die Lieferzeiten zu verkürzen. Aktiv sei Ceconomy auch im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft und die Lieferprobleme gewesen und habe die Bestände frühzeitig erhöht. In Zukunft sollten die beiden Ketten den Kunden die bestellten Waren in Zukunft am selben Tag ausliefern, so Wildbergers Ankündigung. Der Anteil des Online-Handels liege mittlerweile bei rund 33 Prozent, in den vergangenen 18 Monaten sei der Umsatz hier um das 4,5-Fache gestiegen. Dabei fährt er auch auf der anderen Schiene weiter und hält sich nicht zurück. Bei den Filialen seien in Europa neue Läden mit bis zu 5.000 Quadratmetern Fläche geplant, die durchschnittliche Marktgröße solle aber sinken.