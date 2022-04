Marken und das Vertrauen, das Verbraucher ihnen entgegen bringen, spielen beim Einkauf und der Wahl des Produkts immer noch eine wesentliche Rolle. Nach den Ergebnissen der Studie "Trusted Brands" von Reader's Digest haben Produkt- und Servicequalität der Marken für 73 Prozent der Verbraucher eine große Bedeutung. Dabei zeige sich, dass viele Unternehmen dieses Vertrauen über viele Jahre aufgebaut hätten, doch es gebe auch gute Chancen für Marktneulinge, sich in kurzer Zeit ein gutes Image aufzubauen. Ein klarer Fingerzeig, wo und wie die Unternehmen für die Zeit, wenn Pandemie und Krieg endlich vorbei sind, für eine gute Zukunft aktiv werden sollten.

///// HANDEL NATIONAL

Beschäftigtenzahlen im Handel stabil

Der Arbeitsmarkt im Einzelhandel hat sich während der Pandemie als robust erwiesen. Mit 3,1 Millionen Beschäftigten sei die Zahl am 30. September 2021 um 39.000 Stellen höher gewesen als zwei Jahre zuvor, meldet der HDE, bezugnehmend auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Mehr als die Hälfte von ihnen seien Vollzeitstellen gewesen. Dies zeige, "wie verlässlich die Branche als einer der größten Arbeitgeber in Deutschland ist", erklärt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Dabei sei aber eine endgültige Bewertung nur schwierig, da es auch eine hohe Rate an Kurzarbeit gegeben habe. "Für weite Teile des Einzelhandels ist die schwierige Zeit längst noch nicht vorbei." Das Ifo Institut sieht im Handel derzeit aber nur eine geringe Einstellungsbereitschaft. In der Gesamtwirtschaft sei die Bereitschaft dagegen von 102,1 auf 102,8 Punkte angestiegen.



Hermes baut das Netzwerk aus

Mit einem neuen Standort will die Hermes Fulfilment Gruppe ihr Logistik-Netzwerk weiter vergrößern. Das neue Versandzentrum ist im polnischen Ilowa geplant, die Grundsteinlegung erfolgte diese Woche. Der Komplex mit insgesamt neun Hallen soll auf ein kleinvolumiges Sortiment ausgerichtet werden, Partner ist die Otto Group mit den Marken Otto und Mytoys. Der Logistikkonzern will damit auch eine Belieferung der Kunden am Tag nach der Bestellung ermöglichen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2023 geplant. Im ersten Quartal 2024 sollen Umbau und Erweiterung des Standorts im hessischen Gernsheim, die im laufenden Betrieb erfolgen, abgeschlossen werden. Dort soll die Kapazität von 25 Millionen Artikeln pro Jahr auf 70 Millionen ansteigen.





Die Baur-Gruppe knackt die Umsatzmilliarde

Baur hat es geschafft, im vergangenen Geschäftsjahr hat die Unternehmensgruppe mit einem Umsatz von 1,001 Milliarden Euro die Milliardenhürde übersprungen. Das Plus von acht Prozent führt die Tochter der Otto Group maßgeblich auf den Online-Handel zurück. Der Anstieg von 19 Prozent bedeutet aber eine Verlangsamung gegenüber dem Vorjahr, damals lag er bei 22 Prozent. Die rund 140 Millionen Besucher von Baur.de tätigten knapp vier Millionen Bestellungen, an der Spitze hat nach Unternehmensangaben der Komplex "Home" mit einem Umsatzanteil von 40 Prozent gelegen. Im Juni erfolgt der Umstieg auf den ausschließlichen Online-Handel, denn der Versandhändler will sich nach knapp 100 Jahren aus dem Kataloggeschäft verabschieden, dann wird letztmalig ein Katalog verschickt.