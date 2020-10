Das vor zwei Wochen in den USA gestartete Programm Walmart+ scheint sich langsam zu etablieren. Laut einer Umfrage der Meinungsforscher von Piplsay, gaben 11% der 20.179 in den USA am 27. und 28. September befragten Erwachsenen an, dass siehaben. Insgesamt hatten 53% der Befragten von Walmart+ gehört, 27% sagten, sie wollte sich demnächst anmelden. Interessant sind die Zahlen in Bezug auf Amazon, zu dem Walmart nicht nur hier aufschließen will: 19% gaben an, von Amazon Prime zu Walmart+ gewechselt zu sein ! Für 36% der befragten Walmart+-Mitglieder war die Anmeldung das erste derartige Einkaufsabonnement, 45% der Walmart+-Mitglieder gaben an, dass sie auch Amazon Prime nutzten. Um Amazon Prime wirklich gefährlich zu werden, muss Walmart allerdings noch viele Abos verkaufen: Amazon Prime wird von 82% der US-Haushalte genutzt