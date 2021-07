Die EU hat ihre Klimaschutzziele bis 2035 vorgestellt, sie konzentrieren sich auf Motoren, Emissionshandel, Luft- und Schifffahrt. Für den Handel bedeutet das vor allem, sich Gedanken über erneuerbare Energien, Lade-Infrastruktur und Warentransport zu machen, kommentiert der HDE. Von Verpackungen ist nicht die Rede, aber da geht was, wie der Schweizer Online-Supermarkt Lyfa zeigt: Er verspricht abfallfreie Lieferungen und hat frisches Geld für die Expansion eingeworben. Siehe unten.

///// HANDEL NATIONAL

HDE hebt Wachstumsprognose für Online-Handel auf 20 Prozent

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat 650 Händler befragt und prognostiziert für 2021 ein Wachstum von 1,5 Prozent im deutschen Handel insgesamt -- und von 20 Prozent im Online-Handel. Bisher hatte die Online-Prognose bei 17 Prozent gelegen. Voraussetzung der Einschätzung sei, dass es keine weiteren Lockdowns gibt und die Coronazahlen niedrig bleiben. Die Umfrage erbrachte auch Forderungen unter anderem nach "mehr Wettbewerbsfairness in der Plattformökonomie und Unterstützung für Innenstädte".



Durst.de kooperiert mit Trinkkontor

Durststrecke, Betreiber des Online-Getränkemarktplatzes Durst.de, lässt im Raum Köln künftig die Trinkkontor Bitburger Bier GmbH für sich liefern. Wie es in der Mitteilung zur Kooperation heißt, ist Durststrecke gegenwärtig über Getränkefachgroßhändler außer in Köln (dem eigenen Unternehmenssitz) auch in Augsburg, Bremen, Chemnitz, Dresden, Frankfurt am Main, Freiburg, Mannheim, Karlsruhe, München und Offenbach vertreten. Geplant seien Standorte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.



Hellofresh will in Australien zukaufen

Kochboxen-Anbieter Hellofresh hat angekündigt, den 2012 gegründeten australischen Fertiggerichte-Spezialisten Youfoodz Holdings Limited komplett zu übernehmen. Die Vereinbarung sei geschlossen, die Übernahme zu 0,93 Australischen Dollar pro Aktie (insgesamt etwa 125 Mio. Dollar) könne bis Oktober erfolgen, teilt das Unternehmen mit. "Die beabsichtigte Übernahme bietet die Chance, dass Ready-to-eat-Mahlzeiten zu einem wichtigen Bestandteil der Hellofresh-Wachstumsstrategie werden", so Hellofresh. Youfoodz ist nicht die erste Fertiggericht-Übernahme: Im November 2020 hatte Hellofresh angekündigt, den US-amerikanischen Anbieter Factor 75 zu kaufen. Hellofresh will "die weltweit führende Food-Solutions-Group" werden.



Kaufland schickt Hip-Hop-Video in die Online-Kanäle

Das Werbe-Musikvideo "Super Marc" mit dem New Yorker DJ Marc Rebillet hat Edeka seit dem 30. Juni rund 4,1 Mio. Youtube-Aufrufe gebracht. Am heutigen Donnerstag startet Kaufland eine ähnliche Kampagne: "Zu billig, um wahr zu sein" wird als Hip-Hop-Song auf Youtube, Tiktok, Facebook und Instagram zu sehen sein. Das Video "zeigt eine Kaufland-Kundin, die sich dank ihres günstigen Einkaufs bei Kaufland wie im Luxus-Leben fühlt", heißt es in der Ankündigung, die "viel Bling-Bling" verspricht. Im Mittelpunkt steht Tiktok-Star Younes Zarou, beteiligt sind die Agenturen Heimat Berlin (Konzept), Mypony (Produktion) und La Red (Social Media). Bei Redaktionsschluss war das Video noch nicht online.



Zalando I: Partnerprogramm-Chefin nennt einige Zahlen

Gegenwärtig erwirtschafte Mode-Onliner Zalando etwa ein Viertel seines Gesamtumsatzes (GMV) mit seinem Partnerprogramm, bis 2023 aber sollen es 40 Prozent werden, und "wir sind auf einem guten Weg", sagt Sonja Aboulez, Vice President Sales & Service des Unternehmens, im Interview mit Fashionunited.de. Von 2019 bis 2020 habe sich die Zahl neuer Partner verdreifacht, für die vergangenen 18 Monaten nennt sie "über 500 neue Marken". Besonders wachstumsstark seien zurzeit die Kategorien Beauty, Underwear und Beachwear -- und überraschenderweise Socken.