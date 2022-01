Der US-Händler Walmart bietet nicht nur den Lieferservice "In Home", sondern auch zwei knackige Datenschutz-Fragen. Die Zusteller bringen die Waren nämlich auf Wunsch bis in den Kühlschrank. Um zu beweisen, dass sie den Zugang zum Haus nicht missbrauchen, filmen sie die Lieferung per Bodycam und stellen das Video eine Woche lang online zur Verfügung. Wäre das Vorgehen DSGVO-konform? Und könnte nicht eigentlich Alexa die Kontrolle übernehmen?

///// HANDEL NATIONAL

HDE schätzt Handels-Umsatzplus 2021 auf 1,5 Prozent

Ende Januar oder Anfang Februar will der HDE einen detaillierten Rückblick auf das Jahr 2021 geben. Wie er gestern mitteilte, rechnet er bis dahin mit einem nominalen Umsatzplus von 1,5 Prozent im Einzelhandel (stationär und online); preisbereinigt werde das Vorjahresergebnis erreicht. Das unterscheidet sich von den vorläufigen Einzelhandels-Zahlen des Statistischen Bundesamtes von vorgestern: nominal 3,1 Prozent, preisbereinigt 0,9 Prozent (das "Morning Briefing" berichtete).



C&A will Online-Anteil von 20 auf 50 Prozent heben

Das wird Zalando freuen: Giny Boer, Chefin des Modehändlers C&A, will bis 2024 oder 2025 die Hälfte des Gesamtumsatzes online einfahren – unter anderem über die Kooperation mit dem Marktplatzgeschäft von Zalando und der Eröffnung neuer Logistikzentren. Wie Fashionunited.de schreibt, liege der Online-Anteil derzeit bei etwa 20 Prozent.



Kartellamt schafft Voraussetzung für Maßnahmen gegen Google

Das wird Amazon nicht freuen: Das Bundeskartellamt ist zu dem Schluss gekommen, "dass die Alphabet Inc., Mountain View, USA, und damit auch das Tochterunternehmen Google der erweiterten Missbrauchsaufsicht durch die Kartellbehörde unterfällt". Das Amt stellte die "überragende marktübergreifende Bedeutung" fest und kann damit künftig wettbewerbsgefährdende Praktiken untersagen. Das ist auch für Amazon relevant, denn erst vor wenigen Tagen hat Amtschef Andreas Mundt bestätigt, unverändert das Verhalten von Amazon zu prüfen (das "Morning Briefing" berichtete).



Amazon und Hellofresh sorgen für Vollbeschäftigung in Verden

In Verden betreibt Hellofresh ein Versandzentrum, im gleichnamigen Kreis steht zudem ein Amazon-Zentrum (in Achim), ein zweites soll im Frühjahr dazukommen (in Oyten). "Amazon und Hellofresh fegen den Arbeitsmarkt im Kreis Verden leer", titelt daher Kreiszeitung.de nach einer Pressekonferenz der örtlichen Arbeitsagentur. Denn allein Amazon wolle in den kommenden Monaten mehr als 600 Leute einstellen, was die Arbeitslosenquote weiter senken werde. Bereits jetzt sei sie von 3,2 auf 3,1 Prozent gesunken, "eine Quote am Rande der Vollbeschäftigung", so das Blatt.