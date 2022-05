Seit fünf Jahren gibt es "Amazon Fresh" in Deutschland – zum Geburtstag liefert der Dienst ein bisschen unnützes Wissen: Die meisten Bestellungen kamen aus dem Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und dem Münchner Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg. Meistbestelltes Gemüse waren Tomaten, meistbestelltes Obst Bio-Bananen. Es wurden umgerechnet 10.000 Badewannen voll Milch und 21 Kilometer Kaffeepackungen ausgeliefert. Nützlichster Fakt: Seit 2021 spendet Amazon an die Tafeln in Berlin, München und Hamburg.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email