Und der nächste Rekordmonat ist da. Die Inflationsrate liegt im November 5,2 Prozent höher als vor einem Jahr, der höchste Anstieg seit fast 30 Jahren. Hauptfaktor für den Extremwert sind die hohen Energiepreise mit einem Plus von 22,1 Prozent, für die auch in Kürze kein deutlicher Rückgang zu erwarten ist. Aber auch die Nahrungsmittel gingen mit 4,5 Prozent kräftig nach oben. Die Europäische Zentralbank sieht die Lieferengpässe, Nachholeffekte beim Konsum und die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung von 2020 als Hauptgründe und lehnt eine Änderung ihrer Zinspolitik weiter ab. Es ist nur fraglich, ob sie reagiert, wenn die Faktoren wegfallen. Dann könnte es für die deutsche Wirtschaft ein schwerer Start ins neue Jahr werden, denn die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale mit ansteigenden Löhnen als Reaktion auf die höheren Preise wartet.

///// HANDEL NATIONAL



Der HDE ist enttäuscht über das Erste-Advent-Wochenende

Der Handelsverband Deutschland (HDE) zieht eine durchwachsene Bilanz des Wochenendes des Ersten Advent. Es habe nur einen schwachen Start in die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts gegeben, meldet die Organisation nach einer Trendumfrage. Danach seien nur 20 Prozent der 350 befragten Unternehmen damit zufrieden. Einen Knackpunkt sieht der HDE in den 3G- und 2G-Regeln, die gar nicht erst eingeführt oder aber abgeschafft werden sollten. So seien die Kundenfrequenzen in einigen Branchen und Regionen um bis zu bis zu 60 Prozent gegenüber 2020 zurückgegangen. Der Einkauf sei kein Infektionsherd, stellt Hauptgeschäftsführer Stefan Genth erneut klar. Zu den schwächsten Branchen im stationären Handel gehörten Bekleidung, bessere Zahlen erzielten Haus- und Spielwaren sowie Unterhaltungselektronik.



Wir-liefern-getraenke.de mit Neustart nach Relaunch

Nach einer im November erfolgten Überarbeitung und Umrüstung der Website ist die Getränkeplattform Wir-liefern-getraenke.de wieder an den Start gegangen. Die an das Portal angeschlossenen Getränkehändler könnten nach Angaben des Dachkonzerns Team Beverage nun eigene Verkaufsförderaktionen und Maßnahmen für Eigenmarken starten. Für Kunden stünden nun Merkzettelfunktionen zur Verfügung, möglich sei auch die Einrichtung unterschiedlicher Lieferadressen. Die Überprüfung der technischen Ausstattung liege beim Portal.



Änderungen beim Nutzertracking starten

Am 1. Dezember tritt das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) in Kraft, ebenso wie das neue Telekommunikations­gesetz (TKG). Damit kommen einige wichtige Änderungen auch auf den E-Commerce zu, beispielsweise der Wegfall des "berechtigten Interesses" für das Setzen von Cookies. Durch sie käme es einerseits zu einer Verschärfung der rechtlichen Anforderungen, auf der anderen Seite aber auch zu einem hohen Maß an Rechtsunsicherheit, erklären die Wirtschaftskanzlei Fieldfisher und der Wiener Tracking-Spezialist Jentis.