Andy Jassy kommt, Jeff Bezos geht - der Wechsel an der Spitze von Amazon dominiert die Wirtschaftsnachrichten weltweit. Der Neue ist kein Unbekannter, sogar Kronprinz, lediglich der Zeitpunkt der Übergabe scheint überraschend. Es gibt aber auch noch andere Nachrichten, die man heute nicht aus dem Blick verlieren sollte: Uber schluckt Drizly, Desigual geht weltweit online, Everdrop befreit Putzmittel von Plastik und vieles mehr.

///// HANDEL NATIONAL

HDE fordert breite gesellschaftliche Debatte über Strategien zur Wiedereröffnung

Fast gebetsmühlenartig und zu Recht wiederholt der HDE in diesen Pandemiewochen immer wieder seine Forderungen an die Bundesregierung: Die Überbrückungshilfe III solle nun schnellstmöglich anlaufen, eine Perspektive müsse endlich her und die Wiedereröffnung brauche eine strategische und langfristige Planung. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes bestätigen die sehr unterschiedliche Entwicklung des Handels im Corona-Lockdown. Der Onlinehandel legte im Vorjahr um 25% zu, während der Textilhandel um genau diese Prozente schrumpfte.



Neue Ausgabe von Der Handel jetzt als E-Paper herunterladen

Wie die Branche sich mit neuen Ladenkonzepten auf das Ende des Lockdowns vorbereitet, wie der Kauf durchs Schaufenster funktioniert und wie der Einkauf durch Kooperationen profitabler wird - all das lesen Sie in der Ausgabe 01/2021 von Der Handel, die jetzt als elektronische Version mit allen Inhalten der Druckausgabe zur Verfügung steht. Die aktuelle E-Paper-Ausgabe von Der Handel können Sie hier kostenfrei herunterladen.



Internetstores automatisiert Retouren

In Stuttgart-Untertürkheim entsteht gerade ein weiteres Retourenzentrum des Multichannelhändlers Internetstores, zu dem 40 Bike- und Outdoor-Online-Shops in 14 Ländern gehören. Die Besonderheit: 99,9 Prozent aller Retouren – sofern diese einwandfrei zurückkommen – können hier automatisiert wieder ins Bestandslager integriert und weiterverkauft werden. Durch diese Effizienzsteigerung wird der Energieverbrauch gleichzeitig um 30% gesenkt. Die Inbetriebnahme erfolgt nach und nach bis ins Jahr 2022.



Putzmittel-Hersteller Everdrop setzt auf Instagram

Meistens sprechen Startup-Gründer über ihre Erfolge. Da erscheint es mutig, wenn Everdrop-Mitgründer David Löwe auch die Probleme seines jungen, erst im Jahr 2019 gegründeten Putzmittelherstellers offen anspricht. In einem Podcast auf Gründerszene.de berichtet er über hartnäckige Investoren, Schwierigkeiten beim Versand und Ärger mit Konkurrenten. Der Erfolgsstory Everdrop tut das keinen Abbruch. Den Abgesang auf Plastik bei Haushalts- und Putzmitteln macht das Unternehmen unter anderem auch zum Instagram-Star.