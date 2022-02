Seit gestern Nacht bombardiert Russland die Ukraine. Betroffen davon ist auch die Hafenstadt Odessa, wo das wichtigste Frachtterminal steht. Es gehört zur Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Der Betrieb wurde von den ukrainischen Behörden bereits geschlossen, 480 Mitarbeiter erhielten ein Monatsgehalt als Vorauszahlung, alle Schiffe sind ausgelaufen. Die HHLA, an der die Stadt Hamburg 69 Prozent hält, könnte zu den Verlierern der Ukrainekrise gehören, spekuliert bereits die Wirtschaftswoche, denn das Russlandgeschäft sei für den Hamburger Hafen wichtig.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Karla-App will punktgenaue Paketzustellung ermöglichen

Das Berliner Start-up Karla kündigt an, in diesem Jahr eine App auf den Markt zu bringen, die Verbraucher, Online-Händler und Lieferanten verbindet und so punktgenaue Paketzustellung möglich machen will. Im Rahmen einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde sammelte das Unternehmen von Mitgründer Frederik Schröder gerade 3,4 Mio. Euro ein. Wie revolutionär die App sein wird, bleibt abzuwarten, bieten doch zahlreiche Logistikunternehmen wie DHL bereits komfortable Tracking-Lösungen an.



--- Anzeige ---

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die Retail Tech Konferenz am 18. März 2022 der Universität St. Gallen.

An der Retail Tech Konferenz der Universität St. Gallen werfen Handels- und Tech-Unternehmen. wie Google, Facebook, Amazon Web Services, SAP, Microsoft, TikTok, Salesforce, IBM, Klarna, Douglas, On und Valora einen Blick in die digitale Zukunft des Handels. Sichern Sie sich jetzt die letzten Tickets für den 18.März 2022 und profitieren Sie von neuen Impulsen für den Handel.



Uber Eats wächst in Deutschland

Die Lebensmittelzeitung berichtet über die Expansion des US-Lieferdienst Uber Eats in Deutschland. Demnach werden jetzt auch Kunden in Mainz, Wiesbaden, Duisburg und Bochum beliefert. Uber Eats ist vor neun Monaten in Berlin gestartet und beliefert derzeit bereits in 14 deutschen Städten aktiv.



Erklär-Stück über Amazon

Die F.A.Z. hat ein Erklär-Stück über die Funktionsweise von Amazon veröffentlicht. Hinter den Kulissen tobe ein Kampf um Marktanteile. Bei vielen Händlern gehe es gar nicht um den Kunden, wichtig seien vielmehr die Geschäftsmodelle. Lesenswert.