///// HANDEL INTERNATIONAL

In Großbritannien gelten für den Online-Handel durch die Strong Customer Authentication (SCA) neue Sicherheitsregeln. Kunden müssen sich laut Internet Retailing jetzt bei jedem Einkauf ausweisen. Möglich seien dafür drei Verfahren, von denen immer mindestens zwei erfüllt werden müssten. Dazu gehörten die Ausweisung mit Fingerabdrücken oder Gesichtserkennung, ein Passwort oder ein Code sowie ein Smartphone. Darüber müsse dann die Bestätigung eines zugesandten Codes erfolgen. Mit den neuen Verfahren solle der Online-Betrug verringert werden, er hatte 2020 ein Volumen von 376 Millionen Britische Pfund erreicht. Nach einer Untersuchung des Bezahlungsspezialisten Adyen UK hätten 44 Prozent des Handels die erforderlichen Regularien noch nicht umgesetzt.

Viel Bewegung im Online-Lebensmittelhandel in Indonesien

In Indonesien gibt es einen neuen Mitspieler im Online-Lebensmittelhandel. Nach einem Bericht von Tech in Asia steigt auch die Plattform Traveloka, die bislang überwiegend in der Reisebranche tätig ist, ein. Über die neue Marke Mart liege der Schwerpunkt bei Frischwaren, Tiefkühlprodukten und Dorgerieartikeln. Mart kooperiere mit diversen Lebensmittelmärkten in Jakarta und werde auf der App von Traveloka verfügbar sein. Der elektronische Lebensmittelhandel in Indonesien wachse seit Corona, nach den etablierten Marken Sayurbox und Happy Fresh kämen nun auch Unicorns wie Bukalapak mit einem Joint Venture mit der Lebensmittelkette Trans Retail dazu. Ihren Start hätten außerdem Blibli und Go To angekündigt.





Just Eat Takeaway hat in Spanien einen neuen Partner gefunden. Zum Start der Kooperation mit Gorillas könnten die bestellten Waren von 14 Kaufhäusern in Madrid, Barcelona, Valencia und Alicante über Kuriere von Gorillas ausgeliefert werden, meldet die Lebensmittelzeitung . Geplant sei die Erweiterung um mehr als 250 kleinere Supermärkte in Madrid und Barcelona. Neben Lebensmitteln sollen in Zukunft auch Drogerieartikel angeboten werden. Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway verfüge in Spanien über einen Kundenstamm von rund drei Millionen Kunden, eine Expansion in weitere spanische Städte sei geplant.