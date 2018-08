Liebe Leserin, lieber Leser, H&M bekommt gerade mächtig Prügel wegen langer Lieferzeiten. Es ist nicht das einzige Problem der Marke. Schlechte Kollektionen, altbackene Läden, Omnichannel-Versäumnisse, rassistische Werbung, die einen farbigen Jungen im grünen Pullover mit der Aufschrift "coolest monkey in the jungle" zeigt, mangelhafte Kommunikation, schlechter Service - die Liste der Kritik ließe sich verlängern. Nicht, dass man nicht viel versucht hätte. H&M hat immer wieder allerlei Gimmicks erprobt. Doch der tiefe Fall der Traditionsmarke zeigt, wie wichtig es ist, erstmal seine Kernaufgaben zu erledigen, bevor man sich dem technischen BlingBling widmet.

H&M hat seit dem Frühjahr mächtig Ärger mit erbosten Kunden. Grund: Elend lange Lieferzeiten. Eine lange Leitung hatte H&M auch für die Entschuldigung und Erklärung. Die gab es jetzt offiziell bei Facebook . Die Standard-Lieferzeit liege aktuell bei. Manchmal auch länger. Auch im Online-Shop gibt H&M inzwischen als Standard sieben bis neun Werktage an, weiß W&V . In Berlin, lachen Sie jetzt bitte nicht, testet die Kette übrigens Same Day Delivery.

Casper schüttelte mit seiner Online-Matratze den Markt gewaltig durch und rief etliche Nachahmer auf den Plan. Was macht der Pure Player jetzt? Das, was inzwischen fast jeder Pure Player macht: offline gehen. Das aber gleich mit Ansage: 200 Läden will man in den kommenden drei Jahren eröffnen . Bereits Realität ist ein anderer Spin-off: Der Matratzen-Pure-Player eröffnete einen Laden für müde New Yorker . In der Dreamery können Kunden sich für 25 Dollar für 45 Minuten in einer schick gestalteten Umgebung eine Kabine samt Bett für ein Nickerchen mieten.