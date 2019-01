Liebe Leserin, lieber Leser, es wird eine interessante Woche. Die Quartalszahlen von Alibaba und Amazon stehen an. Die Erwartungen sind eher gedämpft. Ein Zeichen dafür, dass man den digitalen Riesen viel, aber längst nicht mehr alles zutraut. Die Nachrichten von heute zeigen ja auch, die digitale Welt ist fehleranfällig. Sehr sogar.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Murks, und sorgte für einen veritablen Shitstorm, so die W&V. Kein Wunder: neben vielen kleinen und ein paar größeren Misslichkeiten veränderten sich sogar die Preise der Artikel im Warenkorb offenbar mutwillig. Sale-Artikel kosteten plötzlich bis zum Dreifachen des ursprünglich angezeigten Preises, schreibt die H&M, ohnehin krisengeplagter Mode-Anbieter, zeigt, dass man auch das Update einer App so richtig in den Sand setzen kann. Die neue Shopping-App war voller Fehler, höflich gesagt, und sorgte für einen veritablen Shitstorm, so die W&V. Kein Wunder: neben vielen kleinen und ein paar größeren Misslichkeiten veränderten sich sogar die Preise der Artikel im Warenkorb offenbar mutwillig. Sale-Artikel kosteten plötzlich bis zum Dreifachen des ursprünglich angezeigten Preises, schreibt die W&V . Drücken wir mal die Daumen, dass die neuen vernetzten Einzelhandelskonzepte da nicht ähnlich windschief werden.

MyToys-Gruppe, zieht unter das Dach seiner Schwester, dem Schuh-Shop Mirapodo und schließt Ende Februar, meldet die Ambellis, der immer etwas unter dem Radar fliegende Damenmode-Online-Shop der, zieht unter das Dach seiner Schwester, dem Schuh-Shop Mirapodo und schließt Ende Februar, meldet die TextilWirtschaft

ohne Liefergebühren ab 40 Euro Einkauf. Das soll mehr Bestellungen anlocken. Die letzte Meile erledigt DHL. Der Online-Supermarkt Getnow rollt nach München, Berlin, Düsseldorf und dem Rheinland nun auch in Frankfurt an und schließt damit eine weitere Lücke auf dem Weg zur bundesweiten Expansion. Getnow nutzt das Sortiment und Lager der Metro und liefert. Das soll mehr Bestellungen anlocken. Die letzte Meile erledigt DHL.

INTERNATIONAL

Amazon ist. Fernish, US-Start-up für die Vermietung von Möbeln, hat in einer Finanzierungsrunde 30 Millionen Dollar eingesammelt. Das Geld kommt auch von prominenten Unterstützern wie Jeff Wilke, Amazon Worldwide Consumer CEO. Vielleicht auch, weil einer der Gründer ein Ex-Manager vonist.

Voice-Shopping für den Google-Assistenten konzentrieren. Walmart-Produkte gibt es künftig nicht mehr via Google Express . Walmart will sich auf Entwicklungen beimfür den Google-Assistenten konzentrieren.

Marks & Spencer könnte in UK einen eigene Lebensmittel-Lieferdienst starten und sich dafür Unterstütung von Ocado holen. Das mutmaßt die Financial Times . Gespräche gibt es offenbar. M&S soll daran interessiert sein, Distributionszentren, Lieferwagen und Lastwagen von Ocado zu kaufen.

TRENDS & FAKTEN

Wo kaufen die Super-Reichen online ein? Beispielsweise auf dem Marktplatz "Hush Hush" . Der möchte jedenfalls gerne das "Amazon für Millionäre" sein, bietet online teure Preziösen, Jets, Mega-Yachten und millionenschwere Lambos vermutlich verarmter Bitcoin-Millionäre an, kann sich aber nicht mal einen ordentlich programmierten Webauftritt leisten.

Laut einer Studie des Massachusetts Institute of Technology versagt die Gesichtserkennung von Amazon teilweise. Frauen werden in 19 Prozent der Fälle von der Software als Mann angesehen. Bei Frauen mit dunkler Hautfarbe sind es sogar 31 Prozent. Amazon dementiert die Zahlen. Die Gesichtserkennung wird unter anderem bei einigen Polizeibehörden in den USA genutzt.

Geldwäsche bei eBay mit Amazon-Gutscheinen? Gibt es. Falls Sie also von Weihnachten noch Amazon-Gutscheine übrig haben, können Sie die dort gut verkaufen. Oft sogar über dem eigentlichen Einkaufswert, denn einige Händler waschen damit ihre Umsätze.



Zahl des Tages sieben Jahren erschien der erste Beitrag auf etailment.de. Danke für Ihre Treue. Wir wollen das nicht groß feiern. Sagen Sie uns doch einfach, was wir in den kommenden Jahren besser oder anders machen sollen. Schreiben sie uns an Im Alltag fast übersehen: Vorerschien der erste Beitrag auf etailment.de. Danke für Ihre Treue. Wir wollen das nicht groß feiern. Sagen Sie uns doch einfach, was wir in den kommenden Jahren besser oder anders machen sollen. Schreiben sie uns an kolbrueck@etailment.de . Oder schreiben Sie via Twitter an @Olafkolbrueck

Start-up des Tages verkuppeln, so dass mehrere Fahrzeuge in sehr geringem Abstand hintereinander fahren können. Das soll sich positiv auf Umwelt, Sicherheit und Flottenmanagement auswirken. Das Start-up Tracks will LKWs einfacher und kostengünstiger miteinanderso dass mehrere Fahrzeuge in sehr geringem Abstand hintereinander fahren können. Das soll sich positiv auf Umwelt, Sicherheit und Flottenmanagement auswirken. bei eBay mit Amazon-Gutscheinen? Gibt es. Falls Sie also von Weihnachten noch Amazon-Gutscheine übrig haben, können Sie die dort gut verkaufen. Oft sogar über dem eigentlichen Einkaufswert, denn einige Händler waschen damit ihre Umsätze. Und so funktioniert die Masche. Immer noch. Dabei haben wirschon vor einem Jahr darüber berichtet.

kassenlose Bezahlen erst wirklich komfortabel.



Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment rund um E-Commerce, Transformation, digitales Leben und Arbeiten - gibt es auch bei

Smart, sicher, schnell: Intelligente Warensicherungs-Systeme machen daserst wirklich komfortabel.Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment rund um E-Commerce, Transformation, digitales Leben und Arbeiten - gibt es auch bei iTunes , bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen. Danke, dass Sie den Podcast liken und abonnieren.

- ANZEIGE -Jetzt haben Sie dieses bisschen Text doch gelesen. Sonämlich unsere Textanzeigen im Morning Briefing. Mehr Infos! Donnerstag nach Börsenschluss gibt es in den USA die Quartalszahlen von Amazon. Die spannende Frage: Kann der Online-Riese die hohe Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft erfüllen, steht er besser da als der Rest des Marktes? Die Börse meint "nein" und schickt die Aktie schon mal Richtung Süden. Ein Grund auch: Bislang war das Weihnachtsquartal von Amazon immer eher gut, aber nie so richtig begeisternd. Die Zielmarke liegt übrigens zwischen. Mittwoch kommen zudem die Quartalszahlen vonHier sind rund 17 Milliarden Dollar im Visier. Angesichts des gedrosselten Wirtschaftswachstums in China sind aber auch hier die Erwartungen nicht allzu hoch.