Liebe Leserin, lieber Leser, warum ist die Beschäftigung mit Start-ups so wichtig? Nicht nur, um Inspiration zu sammeln. Wer zu lange wartet, der kann nur noch zuschauen, wie die großen Player spannende Lösungen vom Markt wegkaufen. Das zeigen aktuelle Beispiele.

im Live-Stream shoppen - ohne dabei die laufende Sendung verlassen zu müssen. Mit nur einem Click erhalten die User weiterführende Produktinformationen, können das Produkt in den Warenkorb legen oder es auf ihrer Wunschliste vormerken.



Störungen bei WhatsApp, Facebook und Instagram Ausfall binnen weniger Wochen. Ursache: unklar.



Idealo verklagt Google

Idealo verklagt Google

"Es ist Zeit für fairen Wettbewerb und Transparenz für alle", poltert die idealo internet GmbH und verklagt Google auf 500 Millionen Euro. Das Vergleichsportal meint, dass Google seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenbetreiber missbraucht.

Machen Sie den Vergleich: Sind Sie schon E-Invoicing-fähig?

INTERNATIONAL

kostenlose und werbefinanzierte Version seine Musikstreamingdienstes, um gegenüber Spotify Boden gut zu machen.



Amazon plant laut Billboard eine kostenlose und werbefinanzierte Version seine Musikstreamingdienstes, um gegenüber Spotify Boden gut zu machen.

Der chinesische Maktplatz Taobao hat einen spezielen Food-Kanal namens Taobao Foodie auf seiner App gestartet, um einen neuen Zugang zum E-Food-Segment zu bieten. Die Taobao-App hat 700 Millionen aktive Nutzer pro Monat, berichtet KR-Asia





Infinity Augmented Reality. Beide arbeiten bereits seit 2016 zusammen. Das Start-up bietet unter anderem eine Plattform-Lösung, die ermöglicht AR in Apps zu integrieren. Spannende neuen E-Commerce-Lösungen mit AR hat



Walmart kauft Adtech-Startup

Walmart kauft Adtech-Startup

Walmart kauft das Adtech-Start-up Polymorph Labs. Das soll das Anzeigengeschäft optimieren. Die Technologie von Polymorph verspricht besseres Targeting auf Basis das Einkaufsverhalten. Alibaba kauft das israelische Start-up Infinity Augmented Reality. Beide arbeiten bereits seit 2016 zusammen. Das Start-up bietet unter anderem eine Plattform-Lösung, die ermöglicht AR in Apps zu integrieren. Spannende neuen E-Commerce-Lösungen mit AR hat etailment gerade hier vorgestellt.

TRENDS & FAKTEN

"Das Bezahlen per Smartphone setzt sich auch in Deutschland durch", lautet die Bilanz von PwC angesichts der Ergebnisse einer aktuellen Studie. Die sagt, dass fast jeder Zweite unter 30 Jahren schon mindestens einmal mit seinem Smartphone an der Kasse bezahlt hat. Der Anteil der Mobil-Bezahler in allen Altersgruppen liegt aktuell bei 25 Prozent. Bedenkt man, wie selten das mobile Bezahlen an etlichen Kassen funktioniert, ist das eine Menge.

Amazon diese Woche neue Transparenz in den Markt gebracht. Welche Erkenntnisse lassen sich daraus ziehen für Amazon und für den Markt? Die



Start-up des Tages

Das Start-up socialPALS schlägt hier eine Schneise und unterstützt mit seiner Marketing-Plattform die Digitalisierung des stationären Handels. Mit der Offenlegung der Marktplatzumsätze hat Amazon diese Woche neue Transparenz in den Markt gebracht. Welche Erkenntnisse lassen sich daraus ziehen für Amazon und für den Markt? Die 20 spannendsten Erkenntnisse.

Die Woche im Handel: Sex sells, Food auch: Screwfix will weg, Real soll weg. MyZeil will Kunden mit Gastronomie locken, Händler haben einen prominenten Fürsprecher und ein Frankfurter Familienbetrieb wurde von der Zuneigung seiner Kunden überrascht.

Die Drogeriemarktkette Rossmann beendet wie erwartet ihre Zusammenarbeit mit Amazon nach knapp zwei Jahren. "Die Kunden gehen lieber in die Märkte und wollen, um sich die Sachen ins Büro liefern zu lassen", sagte der designierte Rossmann-Chef Raoul Roßmann der Süddeutschen Zeitung (Paywall). Auch eine "ultraschnelle" Lieferung sei nicht Sache der Kunden.

Mergers & Acquisitions sind ein Treiber für die digitale Transformation. Das Hauptmotiv für Übernahmen: Der Zugang zu neuen Geschäftsmodellen. Das sagt eine Studie der Kanzlei Noerr und der Technischen Universität München. Gewinnbringend seien digitalisierungsgetriebene Transaktionen, wenn es gelingt, sowohl Organisationstrukturen und -kultur sowie Informationssysteme des Zielunternehmens zu integrieren als auch dessen Mitarbeiter an Bord zu halten.