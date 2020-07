Corona + Handel = E-Commerce: Diese Gleichung schien in den vergangenen Wochen beim Blick in die Medien regelmäßig aufzugehen. Dabei lieferte doch der stationäre Einzelhandel zu Beginn der Krise eine der buntesten Storys, als die Verbraucher vor allem Toilettenpapier hamsterten – der Vorrat ist jetzt wohl aufgebraucht. News gab es zum Wochenende unter anderem von Zalando, eBay und Shopify, beim kontaktlosen Bezahlen und dem "package-free" Trend.

HANDEL NATIONAL





Zalando legt zu Drohen uns schon wieder Hamsterkäufe von Hygienepapier? "Vorräte an Toilettenpapier gehen zur Neige" schreibt jedenfalls FAZ.NET mit Bezug auf einen Bericht in der gestrigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Tatsächlich steckt hinter der Meldung aber eine gute Nachricht für den Einzelhandel: Die zu Beginn der Coronakrise aufgebauten privaten Vorräte an Toilettenpapier seien nun endlich aufgebraucht, berichtet die Zeitung und bezieht sich dabei auf Zahlen des Marktforschungsunternehmens Nielsen. Dann sollte der Absatz ja nun wieder anziehen – egal ob zweilagig aus Recyclingpapier oder vierlagig superweich.

TRENDS & TECH





Favorit der Leser Um Hygienemaßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus im stationären Handel umzusetzen, ist schnelle und flexible Kommunikation im Team derzeit wichtiger denn je. Mobile Kommunikationstechnik könne helfen, die Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Produktivität zu erhalten, schreibt die Critical Communications Review. Dazu passt, dass Motorola gerade eine neue Generation seines für Handel und Gastronomie entwickelten Funkgeräts vorgestellt hat.



© imago images / CHROMORANGE Ranking Instagram und Co: Zalando ist wieder da Was geht in diesen Tagen in Social Media? Tiere. Geht ja eigentlich immer. Und es wird über Textilien geredet. Dafür sorgt Zalando. Der Onlinehändler kann seine Position im Social-Media-Ranking der E-Commerce Händler deutlich verbessern. Mehr lesen



© shopify Plattform Shopify - Die mächtige Amazon-Alternative Für die einen gilt Shopify angesichts einer furiosen Entwicklung an der Börse, wo das Unternehmen inzwischen mehr wert ist als eBay, als lohnendes Investment, für andere ist die E-Commerce-Plattform eine immer mächtiger werdende Alternative zu Amazon. Warum ist das so? Mehr lesen



© TORSTEN SILZ Player Wo bevh-Boss Furchheim gegen EU-Irrsinn und Regulierungswahn kämpft Geoblocking, One Stop Shop, Payment Service Directive: Gero Furchheim kämpft als bevh-Präsident und Händler für mehr Wettbewerb und weniger Grenzen in Europa. Mehr lesen

"Basics zählen mehr als Virtual Reality": Worauf Unternehmen beim Online-Erlebnis Wert legen, deckt sich nicht immer mit dem, was den Kunden wichtig ist. Das zeigt eine aktuelle Studie, die das Einkaufserlebnis im E-Commerce auf den Prüfstand gestellt hat . Was Onlinekunden sich wünschen und warum sie dabei oft enttäuscht werden, erläutert Oliver Bogatu, General Manager DACH bei Bloomreach, in einem Gastbeitrag.