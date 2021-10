Ist es nur der Negativtrend in den Nachrichten mit ihrer automatischen Fixierung auf Probleme, Mängel, Unzulänglichkeiten? Oder braut sich da doch was zusammen, das den Höhenflug des Online-Handels unsanft ausbremsen könnte und zwar noch vor Weihnachten? Lieferketten, Personalprobleme und jetzt auch noch der Mangel an Wellpappe, der die Versandkosten in die Höhe treibt – einfacher wird es in den kommenden Wochen wohl nicht. Geduld ist gefragt - bei Händlern, Herstellern und Verbrauchern gleichermaßen.

///// HANDEL NATIONAL

Der stationäre Handel wird durch Abgaben benachteiligt

Die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Baden-Württemberg, Sabine Hagmann, hat sich zu Wort gemeldet und sieht den stationären Handel gegenüber dem Online-Handel durch Auflagen und Steuern benachteiligt. So müsse der Einzelhändler zum Beispiel die Ablöse für Stellplätze auch dann zahlen, wenn es keine Fläche für Parkplätze gebe. Ebenfalls als unfair bezeichnete sie die Gewerbesteuer, die stationäre Händler auf die Miete zahlen müssen. Die bisher vom Land Baden-Württemberg zugesagten Mittel für notwendige Investitionen in den Innenstädten nach der Pandemie von fünf Mio. Euro hält Hagmann für viel zu wenig. Hessen habe 40 Mio. Euro bereitgestellt, NRW sogar 70 Mio. Eine Online-Abgabe forderte sie nicht.



Luxustaschen zum Teilen

Vor einigen Jahren war die Sharing-Economy in aller Munde und machte vor fast nichts halt, aber viele Modelle haben es nicht in die Gewinnzone geschafft. Das könnte beim Berliner Start-up Fobe.me anders ausgehen, denn die Idee, Luxustaschen über eine Plattform monatsweise auszuleihen, klingt verlockend. Der Startpreis für das günstigste Abo-Paket liegt bei 79 Euro. Im Angebot sind aktuellste It-Bags vieler Luxusmarken wie Bottega Veneta, Celine, Gucci und Prada.



Hausschuhspezialist Rohde mit B2C-Onlineshop

Ein weiteres Traditionsunternehmen baut seine Online-Aktivitäten aus: Der deutsche Hausschuhspezialist Rohde schaltete Mitte September einen B2C-Onlineshop frei, nachdem der B2B-Shop bereits im November 2020 ans Netz ging. Die Online-Bestellungen im B2B-Shop machten schon 30 Prozent aus, heißt es bei Rohde. Ziel der Direktvermarktung ist unter anderem die Verjüngung der Zielgruppe. Auch will man neue Märkte in Europa erschließen.

///// HANDEL INTERNATIONAL Shopee startet in Spanien

Die südostasiatische Shopping-Plattform Shopee startet nach Polen nun auch in Spanien. Neben Asien ist das Unternehmen vor allem in Südamerika präsent. Vor wenigen Wochen hat

Hellofresh-Mitarbeiter in den USA wollen sich gewerkschaftlich organisieren

Nicht nur Amazon ist die gewerkschaftliche Organisation seiner Mitarbeiter:innen in den USA ein Dorn im Auge, auch der Berliner Kochboxlieferant Hellofresh will dies für seine rund 1.300 Mitarbeiter dort verhindern, berichten US-Medien. Miese Bezahlung und schlechte Sicherheitsstandards werden von Fließbandarbeitern im Werk in Colorado moniert.



Jack Ma Foundation gibt die zehn Africa's Business Heroes-Finalisten bekannt

Der diesjährige Wettbewerb Africa's Business Heroes, der von der Jack Ma Foundation organisiert wird, gab in der vergangenen Woche die Namen der



Nicht nur Amazon ist die gewerkschaftliche Organisation seiner Mitarbeiter:innen in den USA ein Dorn im Auge, auch der Berliner Kochboxlieferant Hellofresh will dies für seine rund 1.300 Mitarbeiter dort verhindern, berichten US-Medien . Miese Bezahlung und schlechte Sicherheitsstandards werden von Fließbandarbeitern im Werk in Colorado moniert.Der diesjährige Wettbewerb Africa's Business Heroes, der von der Jack Ma Foundation organisiert wird, gab in der vergangenen Woche die Namen der 10 Finalisten bekannt, die im November ihren letzten Pitch halten werden. Mehr als 12.000 Bewerbungen aus 54 afrikanischen Staaten sind für den mit 1,5 Mio. US-Dollar dotierten Preis eingegangen. Die Bewerber kommen aus den Bereichen Agrartechnologie, Energie, Schönheit und Logistik. DHL erobert Frankreich

Gleich zwei Meldungen gab es in der vergangenen Woche von DHL Express in Frankreich: Die Zusammenarbeit mit Prestashop, einem französischen Anbieter von E-Commerce-Software (300.000 Nutzer -

Gleich zwei Meldungen gab es in der vergangenen Woche von DHL Express in Frankreich: Die Zusammenarbeit mit Prestashop, einem französischen Anbieter von E-Commerce-Software (300.000 Nutzer - Etailment berichtet ) und die Nachricht von der Eröffnung des neuen internationalen DHL-Drehkreuz am Pariser Flughafen Charles de Gaulle. 170 Mio. Euro wurden investiert, um die bisherige Anlage um ein zehnfaches zu erweitern. Das Logistikzentrum in Paris ist der viertgrößte Hub in Europa. Die südostasiatische Shopping-Plattform Shopee startet nach Polen nun auch in Spanien. Neben Asien ist das Unternehmen vor allem in Südamerika präsent. Vor wenigen Wochen hat Shopee bei einer neuerlichen Finanzierungsrunde weitere zehn Mrd. US-Dollar für die globale Expansion eingesammelt. ///// TRENDS & TECH Papier und Wellpappe werden knapp