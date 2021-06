Das Wohl und Wehe von Unternehmen hängt nicht allein von Marktmacht und Zahlungskraft ab. Das erlebt Amazon gerade bei der Übernahme der prestigekräftigen MGM-Studios. Die neue Chefin der Handelskommission FTC, die 32-jährige Lina Khan, sei keine Freundin von Amazon, berichtet die Tagesschau in Berufung auf das Wall Street Journal. Sie lässt jetzt die Übernahme noch einmal prüfen. In einem juristischen Aufsatz im Yale Law Journal vor fünf Jahren befand Khan, dass die derzeitigen US-Wettbewerbsgesetze zu schwach seien, um ein ständig expandierendes Unternehmen wie Amazon in die Schranken weisen zu können.

Helden des Handels ausgezeichnet

Beim E-Commerce-Tag des Wirtschaftsministeriums von Nordrhein-Westfalen wurde der Einzelhändler Homann-schenken-kochen-wohnen aus Dülmen und die Kinderboutique Zick-Zack aus Schmallenberg als „Helden des Handels" ausgezeichnet. In der Laudatio heißt es, sie haben sich mit Engagement und innovativen Maßnahmen den pandemiebedingten Schließungen und Einschränkungen gestellt. Eine Liste der weiteren Preisträger findet sich hier.



Lieblingsburger per Roboter zur Haustür

Nicht nur in China ist die Haustürlieferung per Roboter möglich, auch in Berlin ist sie bereits Realität: Die Burgergrill-Kette Peter Pane hat einen Roboter im Einsatz, der in einem Umkreis von zwei Kilometern vom Standort Europaplatz ausliefern darf. DiscoPeter, so heißt der Roboter, kommt zum Einsatz, wenn über die DiscoEat-App bestellt wird. Die Kontrolle über das autonome Fahrzeug hat ein Mitarbeiter der Zentrale, der jederzeit eingreifen könne, sollten Menschenmengen und Ampel Probleme bereiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Berliner Autonomie-Unternehmen Teraki umgesetzt.



IFO-Geschäftsklima-Index: Deutsche Wirtschaft schüttelt die Corona-Krise ab

Einerseits verdoppelt sich die Deltavariante des Corona-Virus gefühlt täglich und die Warnungen nehmen zu, andererseits strömen die Deutschen wieder in die Geschäfte und die Unternehmer bekunden Zuversicht. Der IFO-Geschäftsklima-Index steigt im für Juni auf 101,8 Punkten gegenüber 99,2 im Mai. Besonders der Einzelhandel atme hörbar auf, kommentiert Chefökonom Alexander Krüger vom Bankhaus Lampe in der Wirtschaftswoche. Für das zweite Quartal erwarten die Ifo-Experten einen Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,3 Prozent, im Sommer sei sogar ein Plus von 3,6 Prozent drin.

///// HANDEL INTERNATIONAL EU-VAT-Rates-Datenbank fehlerhaft und unvollständig?



Großbritannien verbietet Junk-Food-Werbung

Kann so der Fettleibigkeit das Handwerk gelegt werden? Die Regierung im Vereinigten Königreich habe angekündigt die Junk-Food-Werbung im Internet und im Fernsehen vor 21 Uhr zu verbieten, berichten mehrere Medien. Das Verbot ziele vor allem



Alibaba-CEO Daniel Zhang: D2C-Geschäftsmodelle sind auf dem Vormarsch

Daniel Zhang, Chairman und CEO der Alibaba Group, gibt in einem Interview auf Alizila einen Einblick in die Veränderungen der Geschäftsmodelle nach der Pandemie. Es werde sich eine neue Generation von digital nativen Verbrauchermarken auf der ganzen Welt herausbilden, deren Designer ihre Produkte auf Datenanalysen stützten, um Verbrauchertrends abzubilden. Auch die Art und Weise, wie Unternehmen aufgebaut werden, verändere sich.

E-Commerce-Händler und -Kunden sind ab dem 1. Juli 2021 darauf angewiesen, dass die richtige Mehrwertsteuer bei grenzüberschreitendem Handel berechnet wird. Dafür hat die EU-Kommission eigens einen EU VAT Rates-Datenbank geschaffen. Diese sei zum teil fehlerhaft und unvollständig, beklagt der Berliner Tax-Technology-Spezialist eClear AG . Nicht nur habe man die Mehrwertsteuersenkung in Deutschland im zweiten Quartal 2020 dort nicht eingearbeitet, auch die Abbildung von lediglich acht Stellen, der regulären zehn bis elf Stellen der Steuer-Codes führe zu gravierenden Fehlern. So würden Detailinformationen, die zu einem reduzierten Steuersatz führen könnten, üblicherweise nach der achten Stelle codiert. Das Mehrwertsteuer-System der EU gilt als hochkomplex, da immer noch länderspezifisch. eClear nennt konkrete Beispiele: Kinderkleidung sei in Luxemburg reduziert, in Polen der Fruchtsaft, in Portugal der Rotwein und in Deutschland die Milch. Der ECOFIN-Rat arbeite an Leitlinien zur Reform der Mehrwertsteuersätze.

Großbritannien verbietet Junk-Food-Werbung

Kann so der Fettleibigkeit das Handwerk gelegt werden? Die Regierung im Vereinigten Königreich habe angekündigt die Junk-Food-Werbung im Internet und im Fernsehen vor 21 Uhr zu verbieten, berichten mehrere Medien. Das Verbot ziele vor allem auf bezahlte Online-Werbung, Social-Media- und Webseiten der betroffenen Unternehmen bleiben erhalten. Ausnahmen solle es für kleine Unternehmen und Audiowerbung geben. Prinzipiell dürften Unternehmen, die Junk-Food verkaufen, auch vor 21 Uhr im Fernsehen werben, solange die verbotenen Produkte nicht gezeigt würden.

Alibaba-CEO Daniel Zhang: D2C-Geschäftsmodelle sind auf dem Vormarsch

Daniel Zhang, Chairman und CEO der Alibaba Group, gibt in einem Interview auf Alizila einen Einblick in die Veränderungen der Geschäftsmodelle nach der Pandemie. Es werde sich eine neue Generation von digital nativen Verbrauchermarken auf der ganzen Welt herausbilden, deren Designer ihre Produkte auf Datenanalysen stützten, um Verbrauchertrends abzubilden. Auch die Art und Weise, wie Unternehmen aufgebaut werden, verändere sich. Dabei würden Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle (D2C) in den Vordergrund rücken. Traditionelle Geschäfte würden überflüssig. China sei dabei Vorreiter, aber nicht allein. Die Entwicklung fände überall auf der Welt statt. Die Integration von Einzelhändlern in digitale Verkaufskanäle verstärke den Trend.

Mit Warenkorb-Analysen den Umsatz steigern

Einkaufsmuster analysieren und daraus Vorhersagen für künftiges Kundenverhalten treffen - das ist kein Privileg der großen Onlinehändler mehr. Bereits mit einfachen Modellierungstechniken im Bereich Warenkorb-Analyse lassen sich wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die Potenzial für mehr Umsatz und Ertrag bieten.