Liebe Leserin, lieber Leser, Es sind zwei Ideologien. Dort (in den USA) weitere Amazon Go-Läden. Schnell, bequem, rational. Hier das neue Saturn-Flagschiff: vollgepackt mit Spielereien, Technik, Service, Omnichannel. Erlebniseinkauf ist dafür das falsche Wort. Es geht ums Ausprobieren, ums Testen, um das Experimentieren, um Unterhaltung. Das Beeindruckende: Beides kann funktionieren, wird funktionieren. Alles andere dazwischen (bald) nicht mehr.

HelloFresh - Leckere Umsätze vor allem in USA:

In einigen US-Metropolen stolpert man inzwischen häufiger mal im Hausflur über die Tüten und Pakete von HelloFresh. Und so verdankt der Berliner Kochboxendienst ein Großteil seines Quartal-Wachstums von 59,8 Prozent auf 295,6 Millionen Euro dem US-Geschäft. 179,5 Millionen Euro Umsatz und 1,21 Millionen aktive Kunden bedeuten dort nach eigenen Angaben die US-Marktführerschaft. Nach grauen News vergangener Tage (Ausstieg von Vorwerk und Teilabzug von Rocket Internet) stimmen gegenwärtig ein 6,6 Millionen Euro positiver Cashflow und die weiteren Aussichten (Wachstum von 30 bis 35 Prozent) optimistisch. Der operative Verlust (EBIT) fiel zudem im ersten Quartal mit 27,9 Millionen Euro rund 15 Prozent geringer aus als im letzten Jahr. Beim EBITDA soll bis zum Jahresende den Break-even erreicht werden.

Saturn rüstet Flagship-Store digital und für Omnichannel auf:

Roboter Pepper, virtuelles Surfbrett, VR-Stühle, Click & Collect-Station (im Erdgeschoss!), Showküche, 3D-Fotostudio, Lounge-Bereich, kostenlose Handy-Ladestationen, Services noch und nöcher - im neuen Flagship-Store von Saturn in Köln an der Hohe Straße fährt die Elektronikkette so einiges auf, was heute unter Erlebniseinkauf fällt, zum Omnichannel und an den digitalen PoS gehören könnte. Allerlei davon wurde bereits von der großen Schwester Media-Markt in Eindhoven ausprobiert. Details des neuen Ladens beschreibt Channel Partner . Insgesamt wurde ein zweistelliger Millionenbetrag in den neuen Konsumtempel investiert. Da wettet jemand ganz klar weiter auf Beton. Wenn es so aussieht wie in Köln, könnte Saturn zumindest dort die Wette gewinnen.

11teamsports braucht Läden für das Image:

In Köln eröffnete der Online-Fußball-Spezialist 11teamsports die zehnte Filiale in Deutschland. Weitere Stores sollen folgen. "Zur Steigerung der Brand Awareness sehen wir für die Zukunft die Notwendigkeit auch stationär für den Konsumenten präsent und greifbar zu sein", sagte Dennis Schröder, General Manager Sales&Marketing der TextilWirtschaft

Jobtausch bei About you:

EDI weltweit im Trend zu noch mehr Vernetzung zwischen Unternehmen sowie Konsolidierung:

INTERNATIONAL

Der nächste Amazon Go kommt nach San Francisco:





Dass Amazon sich nicht mit einem Prototypen des kassenlosen Supermarkts zufrieden gibt, war immer schon klar. Die Frage war nur wann und wo der nächste Amazon Go-Shop folgt. San Francisco scheint nun die nächste Destination zu werden. Standort: nahe des belebten Union Square. Mindestens ein halbes Dutzend Amazon-Go-Läden könnten es 2018 ingesamt landesweit in den USA werden, glauben Auguren.

Amazon macht Paket zu Bastel-Box:

Eine zumindest clevere Recycling-Idee verfolgt Amazon mit seinen Kartons in den USA. Eine kleinere Ermunterung und Erklärung unter dem hashtag #morethanabox verweist auf einen QR-Code auf dem Paket. Wer den scannt, findet im Web Bastelanleitungen für seine Amazon-Pappe. Erste Beispiele bei Twitter zeigen, Katzen brauchen keine Anleitung ala #morethanabox. Sie wissen instinktiv, was man mit einem offenen Karton macht.

TRENDS & FAKTEN

Google Pay kommt (aber wann?):

Google Pay kommt womöglich bald nach Deutschland. So interpretiert jedenfalls t3n.de eine entsprechende FAQ-Seite der Comdirect-Bank über den Bezahldienst. Einen Startzeitpunkt nannte die Website nicht. Womöglich war die Seite ohnehin ein Frühstart. Denn inzwischen wurde die Seite wieder gelöscht.

Boston Dynamics will Hunde-Roboter verkaufen:





Zahl des Tages: Nicht nur große Unternehmen suchen händeringend nach Mitarbeitern. Auch in Start-ups fehlt es an Kräften für die IT. Aktuell haben 6 von 10 Start-ups offene Stellen, die sie gerne besetzen würden. Jedes Zweite Start-up gibt an, dass ein bis fünf Positionen vakant sind. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Erstmals will die US-Firma Boston Dynamics im kommenden Jahr einen Roboter zum Verkauf anbieten. Demnach soll der vierbeinige 30-Kilo-Koloss SpotMini, ein Roboter auf vier Beinen, auf den Markt kommen und beispielsweise etwa als Wachhund eingesetzt werden.Nicht nur große Unternehmen suchen händeringend nach Mitarbeitern. Auch in Start-ups fehlt es an Kräften für die IT. Aktuell haben 6 von 10 Start-ups offene Stellen, die sie gerne besetzen würden. Jedes Zweite Start-up gibt an, dass ein bis fünf Positionen vakant sind. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 300 Start-ups.

Alibaba-Chef Karl Wehner. Wie deutsche Exporteure die rund 500 Millionen kaufkräftigen Konsumenten in dem Land erreichen können, erläutert der Manager im „Man geht nicht so einfach nach China, man braucht eine Strategie", sagt der hiesige. Wie deutsche Exporteure die rund 500 Millionen kaufkräftigen Konsumenten in dem Land erreichen können, erläutert der Manager im Interview und verrät, wo der Teufel im Detail steckt.

Wer Fachkräfte halten will, muss sich etwas einfallen lassen. Das Modeunternehmen About You versucht es mit einem innovativen Jobtauschmodell. Mitgründer und Managing Director Sebastian Betz erklärt das Konzept in "Capital"