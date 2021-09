Es geht aufwärts mit der deutschen Wirtschaft. Das Konsumklima verbessert sich, das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist angestiegen. Die Aussichten sind gut, aber die Entwicklung ist noch nicht gefestigt, die Unsicherheiten bezüglich der vierten Welle sind noch zu groß. Neben dem fehlenden Schub durch eine neue Impfwelle, drohen der deutschen Wirtschaft immer noch Probleme auf anderen Feldern. Der Handel und auch andere Branchen haben mit den Schwierigkeiten in den Lieferketten zu kämpfen, sie könnten in den nächsten Wochen eher noch stärker werden. Da die Nachfrage wächst und der Druck auf Produzenten und Logistik weltweit im Vorfeld der Weihnachtszeit zunimmt, stehen Prognosen auf dünnem Eis.

///// HANDEL NATIONAL

Hermes erweitert die Logistikkapazitäten

Nur wenige Tage nachdem die Otto Group diverse Webseiten eingestellt hat (das Monrning Briefing berichtete), wird der Konzern auf der Logistikseite in die andere Richtung aktiv. Das Tochterunternehmen Hermes Fulfilment erweitert die Kapazitäten im Logistikzentrum Ansbach, das seit 2020 zum Netzwerk gehört. Vom 1. Oktober an verfügt die Einrichtung über ein neues Außenlager in Freystadt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Die Immobilie hat eine Grundfläche von insgesamt 20.200 Quadratmetern. Ím Mittelpunkt des Zentrums in Ansbach steht nach Angaben von Hermes ein Sortiment mit Produkten mit einem Gewicht über 31,5 Kilogramm. Mit dem Lager in Ansbach könne die Kapazität um rund 25.000 Kubikmeter gesteigert werden, die Zahl der pro Tag möglichen Kundenaufträge liege bei rund 3.000. Durch die neue Einrichtung entstünden rund 30 neue Arbeitsplätze.



Das Konsumklima verbessert sich

Der September war beim Blick auf das Konsumklima ein erfreulicher und erfolgreicher Monat. Nach den neuesten Zahlen der GfK hat der Indikator Konjunkturerwartung um 7,7 Punkte zugelegt und liegt nun auf einem Wert von 48,5 Punkten. Gegenüber September 2020 ist das ein Zuwachs von rund 24 Punkten. Ein Plus stellen die Konsumforscher auch bei der Einkommenserwartung fest, hier ging es um 6,9 Punkte auf 37,4 Punkte nach oben. Das ist der beste Wert seit Februar 2020, damals lag er bei 41,2 Punkten. Immer noch auf einem niedrigen Niveau hängt die Anschaffungsneigung. Zwar ging es um 3,1 Punkte nach oben, der Gesamtwert liegt aber nur bei 13,4 Punkten. Die Prognose für das Konsumklima insgesamt im Oktober liegt bei 0,3 Punkten und damit 1,4 Punkte höher als im September. Als Grund für die positiven Zahlen sehen die Analysten den langsameren Anstieg der Inzidenzen und einen von den Verbrauchern erwarteten höheren Spielraum für eine Lockerung der Beschränkungen. Es sei aber nicht klar, ob es eine grundlegende Trendwende sei.



Kostenlose Zahlung mit nur einer speziellen Kreditkarte ist nicht zulässig

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein weiteres Urteil über die Zahlungsmodalitäten auf Online-Portalen gefällt. In diesem Fall ging es um das Flugportal Travel24, das den Kunden die kostenlose Zahlung nur mit einer ausgewählten Kreditkarte ermöglichte, berichtet der Spiegel. Das Buchungsportal hatte eine Kreditkarte, an deren Vertrieb es beteiligt war, voreingestellt und mit der ein Rabatt gewährt wurde. Bei der Nutzung anderer Karten habe sich der Preis wegen des Wegfalls des Rabatts erhöht. Dadurch werde so unzulässigerweise für alle gängigen Zahlungsmittel ein Entgelt erhoben. "Die Servicegebühr sei als Aufschlag bei Verwendung eines anderen Zahlungsmittels als der Kreditkarte der Beklagten zu werten", urteilt der BGH. Auch müssten Extrakosten für das Gepäck gleich angezeigt werden, auch dann, wenn die Gepäckaufgabe erst später gebucht werden könne.

///// HANDEL INTERNATIONAL Bringo jetzt zu 100 Prozent bei Carrefour





About You erwartet für das Gesamtjahr ein Umsatzplus

Die Modeplattform



Home Goods startet in den USA im Online-Handel

Der US-amerikanische Off-Price-Händler Home Goods steigt ins Online-Geschäft ein und eröffnet eine eigene Verkaufsplattform. Der Fachdiscounter, der Überschussware, Auslaufmodelle oder Reklamationsware zu ermäßigten Preisen anbietet, ist nach einem bislang nicht ausreichenden Auftritt erstmals mit einem vollständigen Online-Shop vertreten, berichtet Der französische Einzelhandelskonzern Carrefour hat den letzten Schritt bei der Übernahme der rumänischen Plattform Bringo unternommen. Mit dem Kauf der noch verbliebenen zehn Prozent gehört das Unternehmen nun vollständig zu Carrefour, berichtet die Lebensmittelzeitung . Der Kaufpreis habe bei rund vier Millionen Euro gelegen. Carrefour war vom Start weg über Carrefour Romania an Bringo beteiligt, 2017 stieg der Anteil auf 51 Prozent. Der Umsatz von Bringo habe im vergangenen Jahr bei zehn Millionen Euro gelegen.+++Anzeige+++Unsere Mandantin ist ein Hidden Champion im Bereich der Klebeprodukte, der mit weltweit ca. 700 Mitarbeitern von seinen Hauptsitzen in Holland und Deutschland aus äußerst erfolgreich global agiert. Für unsere Mandantin suchen wir schnellstmöglich für ihren deutschen Standort in der Nähe von Baden-Baden einen Key Account Manager E-COMMERCE (m/w/d) für den europäischen Markt. Unser Stellenangebot mit allen weiteren Details können Sie hier als PDF herunterladen.Die Modeplattform About You hat nach einem erfolgreichen zweiten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf ein Plus zwischen 48 und 52 Prozent angehoben. Für das unbereinigte Ebitda gehen die Verantwortlichen weiterhin von einem Minus in Höhe von 70 Millionen Euro aus. Für das erste Halbjahr gibt der Konzern ein Plus zwischen 58,3 und 60,2 Prozent auf 812,1 bis 822,1 Millionen Euro an. Der Vorstand sieht sich mit seinen Investitionen in Nord- und Südeuropa bestätigt. Insgesamt sei es gelungen, die Aufmerksamkeit der modebewussten und jungen Konsumenten noch zu steigern. Besonders erfreulich sei im zweiten Quartal die Entwicklung in den deutschsprachigen Märkten als Folge der Lockerung der Coronabeschränkungen gewesen.Der US-amerikanische Off-Price-Händler Home Goods steigt ins Online-Geschäft ein und eröffnet eine eigene Verkaufsplattform. Der Fachdiscounter, der Überschussware, Auslaufmodelle oder Reklamationsware zu ermäßigten Preisen anbietet, ist nach einem bislang nicht ausreichenden Auftritt erstmals mit einem vollständigen Online-Shop vertreten, berichtet Retail Dive . Bei den Produkten handele es sich um Ware aus dem Nichtlebensmittelsegment wie Möbel, Küchenausstattung, Badezimmereinrichtung oder Lagermaterial. Der Off-Price-Handel sei besonders stark von der Pandemie betroffen gewesen, da er vorwiegend vom direkten Kundenverkehr abhängig sei. Der E-Commerce sei unterschätzt worden, so habe Mitbewerber Burlington seinen Online-Handel kurz vor dem Beginn von Corona eingestellt. Die Konzernleitung von TJX, dem Dachkonzern von Home Goods, will die Ladengeschäfte der Kette mit dem Online-Shop ergänzen. Es sei ein weiterer Weg, um Kunden in die Geschäfte zu ziehen. ///// TRENDS & TECH