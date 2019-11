leingeräten bis hin zu Lichtschaltern und Thermostaten leichter, die dazu gar nicht mit einer Echo-Box verbunden sein müssten. Vorteil für Amazon: Noch mehr Verbreitung im Haushalt. Amazon senkt die technischen Anforderungen für den Einbau von Alexa und macht damit die Vernetzung auch von Kleichter, die dazu gar nicht mit einer Echo-Box verbunden sein müssten. Vorteil für Amazon: Noch mehr Verbreitung im Haushalt.

Alibaba legte mit der Zweitplatzierung der Aktie in Hongkong einen erfolgreichen Börsenstart hin. Zum Handelsstart legte die Aktie um fast 8% zu, endete am ersten Handelstag 6,6% im Plus. Alibaba nahm beim Börsengang 11,3 Milliarden Dollar ein. Ein schönes Zubrot für die weitere Expansion, Zukäufe und den nächsten Sprung in Europa. So wird Alibaba seit längerem als möglicher Investor bei Hermes gehandelt. Und auch der Name Zalando wird zuweilen in den Ring geworfen.