///// NACHHALTIGKEIT

Timbaland startet Rücknahmeprogramm

Der US-Outdoor-Spezialist Timbaland nimmt von August an Schuhe, Bekleidung und Accessoires des Labels zurück. Sie sollen aufgearbeitet oder recycelt werden. Das gilt zunächst für die Markenstores in den USA,



Amazon steigert Klima-Emissionen um 19 Prozent

In seinem Nachhaltigkeitsbericht für 2020, der am gestrigen Mittwoch veröffentlicht wurde, meldet Amazon einen Anstieg der Treinhausgas-Emissionen um 19 Prozent, so GeekWire . Das sind vier Prozentpunkte mehr als 2019, als das Plus bei 15 Prozent lag. Hintergrund ist das während der Pandemie stark gestiegene Geschäft. Gleichzeitig meldet Amazon mehr Effizienz: Pro Umsatz-Dollar seien die Emissionen von 123 Gramm auf 103 Gramm gesunken. Der ganze Bericht findet sich hier

Shopify, Anbieter der gleichnamigen E-Commerce-Software, hat auf seiner Entwickler:innenkonferenz "Shopify Unite 2021" mehrere Neuigkeiten für Händler angekündigt : Schnellere Antwortzeiten durch Hosting auf allen Kontinenten, mehr Anpassungsmöglichkeiten für jeden Teil des Shops ohne Eingriff in den Code, schnellere Checkouts (zehntausende Käufe pro Minute), die Möglichkeit, externe Payment-Systeme einzubinden, das neue Entwicker:innen-Tool "Shopify Dawn" und Provisionsfreiheit für die erste von Entwicklern über Shopify verdiente Million. Shopify wird Onlinemarketing.de zufolge inzwischen von 1,7 Mio. Unternehmen in 175 Ländern genutzt, 2020 liefen rund 120 Mrd. US-Dollar Umsatz über die Plattform.Im März ist die niederländische Großhandels-Plattform Orderchamp nach Deutschland expandiert. In einem Interview mit Onlinehaendler-News.de spricht CEO Joost Brugmans von 400 Marken und 5000 Einzelhändlern, die seither in Deutschland akquiriert wurden. Insgesamt seien 2000 Marken und 40.000 Händler aus Europa auf der Plattform vertreten, die außer in Deutschland auch in den Niederlanden, in Frankreich, Belgien und Luxemburg arbeitet.Zahlungsdienstleister Klarna hat sich den Klima-Kampagnen "The Climate Pledge" und der "Race to Zero" angeschlossen. Das bedeutet: Bis 2030 soll der Saldo der Treibhausgas-Emissionen halbiert werden ("The Climate Pledge") und bis 2040 auf Null sinken ("Race to Zero"). Das soll durch erneuerbare Energien und mehr Effizienz wie auch durch dauerhafte Ausgleichsprojekte passieren, wie das Unternehmen ankündigt.