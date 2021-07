Gestern war die Nachrichtenlage rund um den E-Commerce ungewöhnlich ruhig. Heraus sticht sicher die Meldung, dass sich nicht nur der Handel allgemein kräftig an der großen Hilfsbereitschaft für die Opfer der Flutkatastrophe beteiligt, sondern auch eine Spendeninitiative speziell für Onliner gegründet wurde. Siehe unten.

///// HANDEL NATIONAL

BVOH und Wortfilter.de starten Hilfsaktion für Online-Händler

Der Bundesverband Onlinehandel und das E-Commerce-Blog Wortfilter.de haben die gemeinsame Hilfsaktion „Onlinehandel hält zusammen“ auf die Beine gestellt: "Händler, die von der Flut zerstörtes Firmeneigentum ersetzt haben, können die Rechnung für die neuen Güter beim BVOH einreichen", kündigen die Initiatoren an. Zur Finanzierung wurde ein Spendenkonto eingerichtet, das sich an alle Marktplatz-Betreiber, Dienstleister und Händler richtet.



HDE schlägt Digitalisierungsfonds für den Handel vor

"Eine erfolgreiche Digitalisierung benötigt Expertise und umfangreiche Investitionen, die Händlerinnen und Händler nicht alleine aufbringen können", sagt der Handelsverband Deutschland (HDE). Er schlägt deshalb unter anderem einen Digitalisierungsfonds über 100 Mio. Euro vor, außerdem den bundesweiten Ausbau des Digitalcoach-Programms, ein Gesetz für die Chancengleichheit der Kanäle sowie die effiziente Bekämpfung von Fake-Bewertungen.



Concardis übernimmt Acquiring für den Marktplatz von Otto

Seit 16 Jahren arbeitet Payment-Dienstleister Concardis für Otto und Otto.de, jetzt wurde der Vertrag nicht nur verlängert, sondern auch ausgebaut, berichtet das Unternehmen mit hörbarem Stolz. Zur Dauer der Verlängerung wird nichts verraten, aber zum Ausbau: Concardis übernimmt das Acquiring, also die Abwicklung von Kartenzahlungen, für den Marktplatz von Otto in der Otto-eigenen Markt PEG Payment Entwicklungsgesellschaft. Concardis ist nach eigenen Angaben schon für andere Unternehmen der Otto Group im Acquiring unterwegs.



Die Andersdenker

Die Liste immer neuer Start-ups, die sich ein Stück des wachsenden Quick-Commerce-Kuchens abschneiden möchten, ist lang. Unser etailment-Experte Dr. Matthias Schu wirft in seiner Shop Critique einen analytischen Blick auf Bringoo, das einen hoffnungsvoll anderen Weg eingeschlagen hat



Plattformwirtschaft: Drei Viertel der Werte sitzen in den USA

15,5 Bio. Dollar wert. Zu diesem Schluss kommt Holger Schmidt, Anbieter eines spezialisierten Aktienfonds, in seinem Blog . Die Grafik, die er

Die 100 wertvollsten Plattformen der Welt haben seit Anfang 2021 rund 1,6 Bio. US-Dollar an Wert gewonnen und sind nun zusammen 15,5 Bio. Dollar wert. Zu diesem Schluss kommt Holger Schmidt, Anbieter eines spezialisierten Aktienfonds, in seinem Blog. Die Grafik, die er beifügt, zeigt deutlich die Übermacht der US-Plattformen (inklusive Amazon), die 74 Prozent dieser Werte ausmachen. Asien kommt auf 22 Prozent -- es könnte mehr sein, so Schmidt, denn: "Aus Angst vor allzu mächtigen Digitalunternehmen torpediert die [chinesische] Regierung inzwischen sogar die Börsengänge in den USA, was die Börsenwerte der chinesischen Unternehmen um mehrere hundert Mrd. Dollar reduziert hat." Europäische Plattformen stellen laut Schmidt nur drei Prozent des Werts unter den Top 100.