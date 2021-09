Die Stimmung unter den Verbrauchern hat sich in Deutschland wieder eingetrübt. Das Konsumbarometer des HDE zeigt eine Verschlechterung an, als entscheidend sehen die Autoren die ansteigenden Infektionszahlen, die auf der anderen Seite langsamer ansteigende Impfquote und die gesunkene Anschaffungsneigung. Die Aussichten für den Handel in Deutschland sehen nicht sehr rosig aus. Die Bundesregierung muss in Bezug auf die Pandemie aktiv werden, damit besonders das Impftempo endlich Fahrt aufnimmt. Die Prognosen der Mediziner sind gebremst, Verschärfungen der Regeln sind nach ihren Angaben zu erwarten und notwendig.

///// HANDEL NATIONAL

Holtermann verkauft Großteil des Online-Handels nach Schweden

Das Start-up aus dem Bereich der Gartenmöbel, Holtermann, verabschiedet sich aus dem Online-Handel und verkauft 80 Prozent der Holdinggesellschaft AH-Trading an den schwedischen Konzern Bygghemma, berichtet das Handelsblatt. Die restlichen 20 Prozent verblieben beim Gründerehepaar Holtermann, Aron Holtermann bleibe CEO, seine Frau Birgit Holtermann übernehme weiterhin die Aufgaben des COO. Die Gelder aus der Transaktion flössen zu 36 Millionen Euro direkt an die Gründer, der Rest folge bis Ende 2022. Die neuen Eigentümer erwarteten für dieses Jahr eine Umsatzsteigerung von 45 auf 66 Millionen Euro, der Gewinn solle von 3,5 auf 6,7 Millionen Euro zulegen. Die bislang positive Entwicklung in Deutschland beruhe primär auf dem Verkauf von Eigenmarken, dieser solle nun auf andere Länder ausgeweitet werden. Wichtig sei es auch gewesen, dass im Laufe der Zeit der Verkaufsanteil über Amazon und Ebay gesunken und im Gegenzug über die eigenen Webseiten ausgebaut worden sei.





Amazon eröffnet acht Logistikstandorte

Amazon will das eigene Logistiknetzwerk in Deutschland weiter ausbauen. Der Online-Konzern hält sich nicht zurück, denn bis zum ersten Halbjahr 2022 sollen acht neue Standorte entstehen. Die Gebäude in Dummerstorf, Helmstadt und Hof/Gattendorf sollen nach Unternehmensangaben als Logistikzentren aufgebaut sein, die restlichen Anlagen als Verteil- oder Sortierzentren. Im gleichen Atemzug nennt das Unternehmen eine Zahl von 3.000 neuen Arbeitsplätzen, die im nächsten Jahr entstehen sollen. Auch in diesem Jahr sei die Zahl der unbefristeten Stellen um 3.000 gewachsen. Die Zahl der Mitarbeiter werde bis Jahresende bei über 28.000 liegen, verteilt auf rund 60 Standorte.



Amazon startet Retouren-Dashboard

Am 21. Oktober soll für Amazon-Händler ein neues Dashboard bezüglich der Rücksendung von Waren an den Start gehen. Nach einem Bericht von Onlinehaendlernews, der auf einer Diskussion im Forum von Seller Central beruht, führt dieses Datum aber bereits heute zu Unruhe. Auf der Plattform sollten Daten bezüglich der Warenrücksendung bei einzelnen Händlern erfasst werden. Dazu gehörten Angaben zu den genehmigten und den abgelehnten Retouren sowie die Kontaktrate des Verkäufers zu den Kunden in Fragen der Rücksendungen. Es werde eine neue Rubrik "Rücksendungsanalyse" eingeführt, mit einem Banner würde Händler auf das Erreichen von Schwellenwerten hingewiesen. Laut den Kommentaren im Forum fürchteten Händler aber Sanktionen durch Amazon, auch wenn dies von Amazon verneint werde.

///// HANDEL INTERNATIONAL Ebay startet in Großbritannien gegenüber den Händlern neue Bezahlfunktionen

Ebay will in Großbritannien jetzt und in den kommenden Monaten neue Funktionen in puncto Bezahlung einführen und bestehende verbessern, berichtet Tamebay . Die Auszahlung an die Händler solle in der Zukunft innerhalb von 24 Stunden nach der Bezahlung durch den Kunden erfolgen. Für Händler, die den neuen Service nicht nutzen könnten, erfolge die Auszahlung nach den alten Vorgaben. Die Auflistung der Auszahlungen könne nun auch zweiwöchentlich oder monatlich erfolgen. In der Zukunft sollen weitere neue Funktionen folgen, damit die Händler ihre Geschäftsberichte nach ihren Erfordernissen einrichten könnten. Der Weg von Europas E-Commerce durch die Pandemie

Der Online-Handel ist bislang europaweit nicht mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sondern mit zwei lachenden Augen durch die Pandemie gekommen. Dies ist das Ergebnis einer Studie der europäischen Unternehmensdatenbank Hit Horizons , die die Umsatzveränderungen der gesamten Branche während der Coronakrise analysiert hat, der Schwerpunkt lag auf Unternehmen mit einem Jahresumsatz mehr als einer Million Euro. Nach den Zahlen von Eurostat lag das Umsatzplus bei 25 Prozent, in den Jahren zuvor bewegte sich das Wachstum zwischen sieben und zehn Prozent. Die Umsatzgrenze von einer Milliarde Euro wurde 2020 nur in fünf Ländern übertroffen, Nummer eins war Deutschland mit sechs Milliarden Euro. Dabei sind aber in Deutschland nur 24.772 Online-Händler aktiv, Platz fünf. Die stärkste Anbieterzahl ist in Großbritannien zu beobachten, hier liegt sie bei 82.993. Die Schließung von bis zu 8.700 Läden in Großbritannien erwartet

Die Aussichten für den stationären Handel in Großbritannien sind nicht wirklich gut. Nach einer Untersuchung der Local Data Company könnten in den nächsten sechs Monaten bis zu 8.700 Geschäfte für immer die Türen schließen, schreibt Internet Retailing . In den ersten sechs Monaten dieses Jahres habe der Nettoverlust bei 5.251 Verkaufsgeschäften gelegen, allerdings seien es 2020 noch 750 Geschäfte mehr gewesen. Als Hauptgrund sehen die Autoren der Studie den Wechsel hin zum Online-Shopping und die Entwicklung, dass viele Ketten, die in den Haupteinkaufsstraßen der Innenstädte platziert gewesen waren, von Online-Konzernen aufgekauft und dann in reine Online-Marken umgebaut worden seien. ///// TRENDS & TECH