In Österreich sind die Non-Food-Geschäfte wieder geöffnet, die Menschen strömen in die Läden und kaufen sich glücklich. Auch in Deutschland machen die Handelsverbände Druck und fordern vor der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz einen Zeitplan für die Wiederöffnung. Ganz andere Töne kommen derweil von Bremens Oberbürgermeister Andreas Bovenschulte. Im Interview mit Spiegel-Online kündigt er an, Onlinehändler nach der Krise zur Kasse zu bitten.

///// HANDEL NATIONAL

Starkes Jahr für Home24

Eine Steigerung der Konzernerlöse um 50% vermeldet der Online-Möbelhändler Home24 für das vierte Quartal 2020. Das im SDAX notierte Unternehmen konnte auf 152 Millionen Euro zulegen, in den vergangenen zwölf Monate wuchsen die Umsätze um 42% auf 492 Millionen Euro. Die Coronakrise hat die Kunden auf die Webseite des in sieben europäischen Ländern vertretenen Unternehmens geführt und der gute Trend geht weiter, denn im Januar stiegen die Auftragseingänge um 70% gegenüber dem Januar 2020. Der Ebitda liegt nach den vorläufigen Zahlen für 2020 bei 45 Millionen Euro, 17 Millionen mehr als 2019.



Ceconomy fordert Zeitplan für Ladenöffnungen

Der Druck auf Ceconomy durch die andauernde Schließung der Ladengeschäfte öffnet. Der Elektronikhändler fordert einen Fahrplan für die Wiederöffnung, denn es gehe „um jeden weiteren Tag“, wie Geschäftsführer Bernhard Düttmann deutlich macht. Notwendig sei ein ein Zeitplan und eine Festlegung der Bedingung. Zum Jahresende, das Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres, waren in Europa rund 57 Prozent der Geschäfte geschlossen, am 8. Februar waren es 48%. Die dadurch entstandenen Umsatzrückgänge konnte der Konzern durch den Online-Handel aber kompensieren. Insgesamt gab es im ersten Quartal ein Plus in Höhe 11,4% auf 7,5 Milliarden Euro gegenüber dem ersten Quartal 2019/20. Über den virtuellen Handel flossen mit 2,3 Milliarden Euro in die Kassen, eine Verbesserung um rund 155% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Schlechte Stimmung nach dem Brexit

Die deutsche Wirtschaft geht mit gedämpften Erwartungen in die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland nach dem Brexit. Dabei hat das im Dezmeber 2020 abgeschlossene Handels- und Kooperationsabkommen nur einen geringen positiven Einfluss, dazu kommen die Schwierigkeiten durch die Coronakrise. Nach der bundesweiten Umfrage „Going International 2021“ des DIHK schätzen 60% der befragten rund 1.200 Unternehmen ihre aktuelle Geschäftssituation im Vereinigten Königreich als schlecht ein, 57% erwarten in diesem Jahr eine Verschlechterung. Knackpunkte sind die Zollbürokratie, rund 75% erwarten einen Anstieg, Logistikprobleme, rechtliche Unsicherheiten und eine Zunahme von tarifären Handelshemmnissen. In der Folge denkt ein Sechstel der Unternehmen über eine Verschiebung der Investitionen von Großbritannien in andere Länder nach.