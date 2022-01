Nach dem neuesten Ifo Geschäftsklimaindex hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verbessert. Im Januar erreicht er einen Wert von 95,7 Punkten, im Dezember hatte er noch bei 94,8 Punkten gelegen. Die Unternehmen schauen wesentlich optimistischer in die Zukunft, die Einschätzung der aktuellen Lage erreicht allerdings einen schlechteren Wert. Diese Entwicklung gilt auch für den Handel. Besonders im Einzelhandel zeigen sich optimistische Erwartungen, die bei der Aufhebung der 2G-Regeln für den Handel in ganz Deutschland gute Chancen für eine Bestätigung haben.

///// HANDEL NATIONAL

Home24 verfehlt das Umsatzziel knapp

Home24 ist im vergangenen Jahr auf seinem Wachstumspfad gestrauchelt. Angepeilt hatte der Online-Möbelhändler eine Steigerung des Umsatzes zwischen 28 und 32 Prozent, erreicht wurden schließlich 27 Prozent, meldet die Süddeutsche Zeitung. Insgesamt kamen 615 Millionen Euro auf die Konten, als Haupthindernis gebe Home24 die schwache Entwicklung in Brasilien an. Das bereinigte Ergebnis von Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichte eine Höhe von rund einer Million Euro, die im vergangenen Dezember erfolgte Übernahme der Haushaltswarenkette Butlers sei noch nicht eingerechnet. Dieser Schritt solle auch zu einem Ausbau des stationären Verkaufs führen, teilte Home24 mit.



Corona sorgt für mehr Zeit am Computer

Zehn Stunden pro Tag sind der neue Grenzwert, so viel Zeit verbringen Deutsche heutzutage am Bildschirm. Das berichtet der Digitalverband Bitkom nach den Ergebnissen einer neuen repräsentativen Befragung. Vor zwei Jahren habe der durchschnittliche Wert noch bei acht Stunden gelegen, zu dem Anstieg hätten unter anderem mehr Zeit für Videostreaming, Videotelefonie und Online-Shopping beigetragen. Für den Einkauf am heimischen Computer investierten die Konsumenten mehr als doppelt so viel Zeit wie vor Corona, insgesamt seien es nun 24 Minuten am Tag. Viele Menschen wollten aber ihre Zeit am Computer wieder reduzieren, meldet der Verband, im Schnitt solle die investierte Zeit nach Corona bei 7,6 Stunden liegen. Der Anteil der Personen, die digitale Technologien stärker nutzten als in Vor-Pandemiezeiten sei von 78 Prozent Anfang 2021 nun auf 84 Prozent angestiegen. Eine Rolle spiele hier die Digitalisierung in allen Lebensbereichen.



Weiterhin viele Übernahmen in der Logistikbranche

Der Trend zu Übernahmen und Fusionen bleibt in der Logistik- und Transportbranche ungebrochen. Nach der Studie "Transport & Logistics Barometer" von PwC Deutschland wurden im vergangenen Jahr 322 Transaktionen mit einem Gesamtwert von 219,1 Milliarden US-Dollar angekündigt oder abgeschlossen, ein neuer Rekordwert. Dabei erfolgten 44 Prozent der Deals durch strategische Investoren. Rund 75 Prozent der Transaktionen gingen in den Branchen Güterverkehr und Logistik über die Bühne. Als Grund für die Entwicklung geben die Autoren die gewachsene Bedeutung von stabilen Lieferketten für die Unternehmen und eine Verstärkung des Geschäftsmodells außerhalb des Kerngeschäfts an. Eine Rolle hätten aber auch die schärferen Vorgaben und Anforderungen in den Bereichen Klimaschutz und Nachhaltigkeit gespielt.