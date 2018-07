Liebe Leserin, lieber Leser, Home24 geht ins Möbelhaus. Zalando öffnet den ersten Beauty-Store. DHL schließt seinen Marktplatz. Aktuelle Aufreger gibt es heute genug. Dennoch müssen wir zunächst einmal über den Tag hinaus blicken.

Das Digitale wird zur Kernkompetenz:



Beginnen wir die Woche mit Stoff zumm Nachdenken (und Handeln). "Zu viele alte Strukturen und zu wenig Mut" beklagt die "FAZ" dieser Tage. Einen Lösungshinweis findet man im Interview mit dem Digital-Philosophen Günther Dueck in "Berlin Valley" : Die Annahme, so der einstige IBM-Manager, dass die Kernkompetenz der alten Company bleibe und das Digitale eine Art Zusatzqualifikation sei, die von außen eingekauft werden kann, sei falsch: "Das Digitale wird zur Kernkompetenz.” Dazu passt Studie eine Studie im "Wall Street Journal" , die erklärt, warum die großen Konzerne immer größer werden. Weil sie massiv in die eigene IT investieren.



Zalando hübscht sich für Beauty-Marken auf:

Zalando hat nun seinen bereits angekündigten ersten stationären Kosmetikladen in Berlin eröffnet. Das könnte Zalando auf Dauer bessere Argumente in den Verhandlungen mit Marken bieten. In der 160 Quadratmeter großen Zalando Beauty Station bietet der Onlinehändler gegenwärtig 53 Marken. Zudem bietet der Händler eine Reihe der branchenüblichen Services. Als Regalverlängerung setzt Zalando in dem Store außerdem QR-Codes und Tablets ein. Das lässt den Showroom wie einen Testlauf für eine mögliche Expansion im Omnichannel erscheinen. Wenn Zalando damit noch mehr Marken überzeugen kann, die sich dem Zugriff der Onlinehändler nämlich gerne entziehen.

DHL beendet Marktplatz Allyouneed:

DHL schließt den Marktplatz Allyouneed in der zweiten Jahreshälfte 2018. Einst gestartet unter „MeinPaket.de“ war das Projekt immer nur überschaubar erfolgreich. Freundlich formuliert. Man habe interessante Erfahrungen gesammelt und wollen sich nun auf seine Kernkompetenz bündeln, heißt es sinngemäß in einem Statement des Unternehmens. Zu denken geben sollte, dass der Marktplatz sang - und klanglos eingestellt wird. In der Regel findet sich für solch ein Projekt immer ein Käufer, der zumindest Kundendaten und technisches Knowhow übernehmen möchte. Was DHL-Paketchef Achim Dünnwald daher im Interview mit dem "Bonner General-Anzeiger" erzählt, klingt denn auch ein wenig nach einem gut verklausulierten Offenbarungs-Eid

Home24 im Möbelhaus:

Home24, bereits mit einigen Showrooms auf der Fläche, zieht nun mit einem Showroom bei Möbel Mahler in Ulm ein. Die Fläche des eigentlichen Möbelhauses geht von 75.000 auf 40.000 Quadratmeter zurück, weiß die "Südwestpresse" . Denn neben Home24 zeigen sich in dem Outlet auch der Fahrradfilialist B.O.C., Outdoorhändler McTrek, Designermöbel-Anbieter Who’s Perfect und Küchen Marquardt.

INTERNATIONAL

Walmart fährt Kunden in Roboterautos:

Wenn der Kunde nicht in den Laden kommt, dann bringt man ihn eben dahin. Walmart chauffiert Kunden in selbstfahrenden Autos zum Supermarkt. Walmart testet das mit Roboterautos der Google-Tochter Waymo in Phoenix im Bundesstaat Arizona. Mit dem Fahrservice sollen Kunden ihre Online-Bestellung abholen.

TRENDS & FAKTEN

