Seit Herbst 2018 ist Galaxus.de in Deutschland präsent, erreicht hat das Schweizer Unternehmen aber kaum jemanden. Nach eigenen Angaben kennen nur sechs Prozent der Deutschen den Online-Shop, nun fragt die Marketingabteilung die Menschen auf der Straße, ob sie Galaxus kennen. Die Antworten sind fast durchgängig negativ. Galaxus ist sich des zu geringen Marketings bewusst, beruft sich bei der Umfrage aber auf Ironie. Der Schweizer Marketing-Experte Cary Steinmann spricht von Hilflosigkeit. Abwarten, was die für den Juni angekündigte TV-Kampagne zeigen wird.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Hornbach mit einem neuen Rekordergebnis

Für die Hornbach-Gruppe geht es weiter nach oben, im Geschäftsjahr 2021/22 stieg der Umsatz um 7,7 Prozent auf knapp 5,9 Milliarden Euro an. Beim bereinigten Ebit meldet der Baumarktkonzern ein Plus von elf Prozent auf 362,6 Millionen Euro. Es sei gelungen, die Chancen, die durch die Krise entstanden wären, zu nutzen, teilt das Unternehmen mit. Neben den Mitarbeitern und dem flexiblen Logistikkonzept nennt die Konzernleitung die Digitalisierungsstrategie mit einer Verknüpfung von stationären und digitalen Angeboten als einen der drei Erfolgsfaktoren. Aktuell ist die Baumarktkette mit Online-Shops in neun europäischen Ländern präsent. Für das laufende Geschäftsjahr setzt der Vorstand wegen des Krieges und der Preisentwicklung die Erwartung etwas gemäßigter an und rechnet mit einem Ergebnis leicht unter den diesjährigen Rekordzahlen.





+++Anzeige+++

Zufriedene Kunden: Hybride Konzepte entzerren die Kassenzone im stationären Handel

Nicht erst seit der Corona-Pandemie stehen Händler:innen vor der Herausforderung, die Menschen wieder in die Einkaufszentren und Shoppingmeilen zu locken und eine Alternative zum Online-Handel zu bieten. Hybride Checkout-Modelle bieten einen wichtigen Mehrwert, indem sie die Kassenzone entlasten und das Einkaufserlebnis verbessern. Automatisierungslösungen für den Scan- und Bezahlvorgang erlauben dabei maximale Flexibilität und treffen Verbraucherwünsche optimal. Mehr



Hellmann knackt die Vier-Milliarden-Grenze

Hellmann Worldwide Logistics vermeldet für 2021 einen Konzernumsatz von über vier Milliarden Umsatz, ein Plus um 1,5 Milliarden Euro. Für das erfolgreichste Geschäftsjahr in den 150 Jahren der Existenz des Logistikers hätten ein Anstieg des Transportvolumens, die gestiegenen Frachtraten und "zukunftsgerichtete" Akquisitionen große Bedeutung gehabt, heißt es von Unternehmensseite. Im Frachtbereich sei der Umsatz in den Segmenten Flug und See gewachsen, global habe es in Lateinamerika, Nordamerika und Asien-Pazifik jeweils ein starkes Plus gegeben. In einigen Ländern seien neue Ländervertretungen gestartet, in Europa habe Hellmann die Aktivitäten in Frankreich ausgebaut. Für 2022 hat der Vorstand die weitere Digitalisierung und die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie als Ziele definiert.





Einstieg von Printus bei Office Partner ist genehmigt

Der Online-Anbieter für Drucker und IT-Produkte Office Partner hat einen neuen Anteilseigner. Die Kartellämter in Deutschland und Österreich haben den Einstieg der Printus Gruppe genehmigt. Der Spezialist für gewerb­lichen Bürobedarf im Online- und Versandhandel übernimmt 70 Prozent der Anteile. Nach Angaben von Printus soll Office Partner weiterhin eigenständig operieren, die Positionen als alleinige Geschäftsführer behalten Peter Pölling und Sven Osterholt, die mit jeweils 15 Prozent am Unternehmen beteiligt sind. Für die Realisierung des Ziels eines stetigen Wachstums sollen sowohl die Produktpalette als auch die Kundenbasis vergrößert werden. Hierzu gehört auch der öffentliche Sektor, ein Außendienst in ganz Deutschland soll eine größere Kundennähe erreichen.