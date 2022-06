///// HANDEL INTERNATIONAL

Nach der Verschärfung des Abtreibungsrechts in den USA ist die Nachfrage nach Notfall-Mitteln zur Empfängnisverhütung ("Pille danach", in den USA "Plan B") stark gestiegen – so stark, dass Onliner die Bestellmengen begrenzen. Wie Businessinsider.com berichtet , lieferten zum Beispiel Amazon und Rite Aid höchstens drei solcher Pillen pro Woche und Kunde. Wettbewerber CVS allerdings habe eine ähnliche Begrenzung schon wieder aufgehoben, Walgreen sie wegen unveränderter Nachfrage gar nicht erst eingeführt. Die Kontrazeptiva dürfen in den USA auch von Supermärkten verkauft werden.Amazon macht die Daten seiner kassenlosen stationären US-Shops "Amazon Go" und "Amazon Fresh" zu Geld: Das neue Angebot "Store Analytics" biete Markenanbietern "aggregierte und anonymisierte Informationen über die Ergebnisse ihrer Produkte, Promotions und Anzeigenkampagnen" in diesen Läden, so die offizielle Ankündigung . Das soll bei Produktauswahl, Vermarktung und Werbung helfen.Der Ausbau der Social-Media-Unternehmen zu Verkaufsplattformen geht weiter: Bei Pinterest sitzt seit gestern (29. Juni) Bill Ready im CEO-Sessel, wie das Unternehmen mitteilt . Ready kommt von Google, wo er als President of Commerce, Payments & Next Billion Users den Commerce im Jobtitel trug, und arbeitete als Führungskraft für Paypal. Seine Aufgabe sei es, Pinterest-Nutzern "dabei zu helfen, all die großartigen Ideen, die sie sehen, zu kaufen, auszuprobieren und darauf zu reagieren". TheVerge.com übersetzt das so : "Die nächste Aufgabe bei Pinterest ist, Geld zu verdienen. Viel Geld. Schnell." Der bisherige CEO Ben Silbermann fungiert jetzt als Executive Chairman.