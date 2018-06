Liebe Leserin, lieber Leser, das Mantra der Tech-Konzerne lautet ja gerne "Move Fast and Break Things." Immer öfter hat man das Gefühl, es wäre der Gesellschaft mehr gedient mit dem Bekenntnis "Move Fast and Fix Things". Bei Facebook könnte Künstliche Intelligenz jetzt immerhin Augen in verblinzelte Porträt-Aufnahmen künstlich einfügen (pdf). Ob uns diese Art von Reparatur weiter bringt? Unklar. Die neue Schrift für Amazon ist da aber auch nicht hilfreicher.

Dr. Oetker sucht Kaufgelegenheiten:

Dr. Oetker will noch mehr Produkte über das Web verkaufen und plant weitere Zukäufe - "idealerweise Marktführerunternehmen". Eigentlich betrachtet Oetker das ja als Notwehr. "Der Druck des Handels auf die Hersteller wird immer größer", klagt Oetker-Chef Albert Christmann . Komischerweise empfindet das der Handel oft genug exakt umgekehrt.

Müller renoviert Online-Shop:

Die Drogeriemarkt-Kette Müller hat den Online-Shop mit Software von novomind auf Vordermann gebracht und die Click & Collect-Belieferung ausgebaut.

INTERNATIONAL

"Hub by Amazon" gestartet: In den USA bietet der Onlineriese mit "Hub by Amazon" nun offiziell eine Lieferlösung für Wohnungen und Appartment-Komplexe. 500.000 Mieter sollen bereits das Programm beanspruchen, das im Kern ein Locker in einem Wohnungskomplex ist.

Mercari - Große Nachfrage beim Börsendebüt:

Neue Schrift für Amazon:





Im Hotel? Mit Alexa?: Amazon stellt Alexa bzw. Echo jetzt auch ins Hotelzimmer und in Ferien-Appartments. Hotels können via Alexa dem Gast dann individuelle Services und Informationen aus der Dose bieten. Oder man ruft halt nach Alexa statt der Rezeption. Zu den ersten Anbietern gehört die Marriott-Kette. "Alexa for Hospitality" nennt sich das Konzept ( Demo-Video ). Es geht also um künstliche Gastfreundschaft mit dem Butler aus der Box. Amazon hat in den USA testweise die Schriftart im Shop gewechselt. Die neue Schrift ist eher eine Serifen-Schrift ("Amazon Bookerly"), ist also eher etwas schnörkeliger und wärmer als die bisherige Ember. Das macht offenbar einige Nutzer ganz kirre. Die Reaktionen klingen, als wäre der Einkauf im Webshop nun völlig unmöglich geworden. Pro-Tipp: Bitte alle 5 Minuten den Aktienkurs kontrollieren. Wer weiß, was noch nachkommt. Im schlimmsten Falle was mit Comic Sans.

TRENDS & FAKTEN

6 Millionen Euro für Talentry:

Kaum ein Mensch braucht noch Stellenbörsen. Das klassische Geschäft der Verlage mit Stellenmärkten ist inzwischen - auch online - die Litfaßsäule unter den Jobbörsen. Eine Antiquität. Xing und Linkedin erledigen den Job deutlicher besser. Oder auch Empfehlungen bei Twitter und Facebook. Social Media eben. Darauf baut auch Talentry . Das deutsche Start-up bietet einen "Social Recruiting"-Service an, mit dem Unternehmen offene Stellen besetzen können. Eigene Mitarbeiter werden dabei zu Headhuntern. 6 Millionen Euro haben die Münchner jetzt in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Geld kommt vom Wagniskapitalgeber Nauta, dem Personaldienstleister Allgeier und dem Global Founders Capital Fond von Rocket Internet. Da sollte man sich mal bewerben . Die haben Zukunft.

i2x will USA erobern:

Im Februar brachte Ex-StudiVZ-Chef Michael Brehm das Start-up i2x auf den Markt. Jetzt geht es schon in die USA. i2x liefert dank Künstlicher Intelligenz die Auswertung eines Gesprächs nach Parametern wie Lautstärke, Sprechpausen, Sprachmuster, Dynamik oder Emotionen - und zwar in Echtzeit und unterstützt so Sales- und Service-Telefonate. etailment stellt das Start-up vor

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei iTunes, bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.