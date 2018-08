Liebe Leserin, lieber Leser, die Digitalisierung führt in jeder Branche zum Strukturwandel. Was das heißt, kann man gerade bei VW beobachten. Der Autobauer investiert Milliarden in digitale Dienste, will Autos vermieten statt verkaufen. Strukturwandel braucht nämlich neue Geschäftsmodelle. Weil Strukturwandel nämlich in erster Linie heißt, dass der Kunde anders liest, arbeitet, handelt, kauft, lebt. Radikal anders. Den Wandel muss ein Unternehmen ebenso radikal mitgehen. Sonst geht es mit der Zeit. Über das Kommen und Gehen informiert Sie das Morning Briefing.

Mehr Aldi für China:

Alibaba aus und will dort in Kürze erstmals auch deutsche Artikel in China anbieten. Das meldet die Aldi Süd weitet sein Sortiment auf der Plattform Tmall vonaus und will dort in Kürze erstmals auch deutsche Artikel in China anbieten. Das meldet die Lebensmittel Zeitung

Görtz liefert aus den Läden:

Ship-from-Store-Service. Die Läden des Schuhhändlers dienen dabei auch als Lager für Online-Bestellungen, berichtet die Görtz baut seine Omnichannel-Aktivitäten weiter aus und startet einen. Die Läden des Schuhhändlers dienen dabei auch als Lager für Online-Bestellungen, berichtet die TextilWirtschaft

INTERNATIONAL

H yundai holt sich Lizenz für "Amazon Go"-Technik:

Drohnen, die die Ware zu Kunden vor dem Laden bringen, schreibt yundai Department Store zählt zu den großen Kaufhausketten des Landes. Teil des Plans sind übrigens, die die Ware zu Kunden vor dem Laden bringen, schreibt Retail Gazette

Alibaba zeigt überragendes Wachstum:

TRENDS & FAKTEN

VW rollt mit Carsharing an:

Lesetipp des Tages:

Grandseigneur des Schweizer Handels, sagt der



Start-up des Tages: Läden? Etwa durch Je origineller der Laden, umso mehr Aufmerksamkeit erzeugt ein Händler. Doch wie findet solche? Etwa durch Go-Pop-up , einen Start-up, das europaweit nach solchen Flächen fahndet. Hansueli Loosli, Präsident von Coop und Swisscom unddes Schweizer Handels, sagt der "Handelszeitung" , wie man gegen die Alibabas oder Amazons kämpft, was ihn an der Schweizer Post stört und wie er die Zukunft des Schweizer Detailhandels bewertet.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Lego-Klötzchen spielen, per Transactions on Google bei Starbucks Kaffee bestellen - Voice Commerce bietet andere Erlebnisse und neue Einkaufsmöglichkeiten. Per Alexa mitspielen, per Transactions on Google bei Starbucks Kaffee bestellen - Voice Commerce bietet andere Erlebnisse und neue Einkaufsmöglichkeiten. Immer mehr Kunden gefällt das, denn Sprachsteuerung ist nicht nur bequem.

