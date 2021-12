Angesichts der aktuellen Wachstumsraten des Online-Handels erscheint die Prognose des IFH KÖLN konservativ: Bis zum Jahr 2025 soll der B2C E-Commerce-Anteil im Einzelhandel auf knapp über 21 Prozent wachsen, bei einer jährlichen Steigerung von zehn Prozent. Die Schwankungen in den Produktkategorien sind laut aktuellem Report allerdings deutlich. Im Vergleich zu vor der Pandemie würde das eine Verdreifachung bedeuten. Dennoch verbleiben demnach immer noch 80 Prozent im stationären Einzelhandel. Das wäre viel.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Betten.de steigt ins Sportsponsoring ein

Um seine Markenbekanntheit in der breiten Öffentlichkeit zu steigern, ist der Matratzen- und Schlafzimmer-Onlinefachhändler Betten.de nun Hauptsponsor des Skisprung-Weltcups. Gleichzeitig steigt das Unternehmen in TV-Werbung ein. „Unser Ziel ist es, dass Menschen bei Schlafzimmermöbeln zukünftig automatisch an Betten.de und unsere Kompetenz sowie Auswahl denken“, erklärt Betten.de-Gründer Ulrich Carsten in einer Pressemeldung. Das Marketing für die Skisprung-Partnerschaft liege im sechsstelligen Bereich.





+++Anzeige+++

Erfahren Sie vom Schweizer Experten für Luxusuhren Bucherer, wie er mit den Herausforderungen der Pandemie umgeht. Maria Pfeifer berichtet aus erster Hand, wie nahtlos verknüpfte und personalisierte Einkaufserlebnisse nach dem Kauf realisiert werden. Außerdem stärken flexible Versandoptionen, aber auch Möglichkeiten wie Click & Collect die Kundenbindung und sorgen für mehr Umsatz im Unternehmen. Alle Details im Webinar.



Flaschenpost liefert nun auch Lebensmittel

Gestern war hier noch davon die Rede, dass Flaschenpost.de neben Getränken auch Weihnachtsbäume liefert. Nun hat das Unternehmen für den Großraum Mainz-Wiesbaden bekanntgegeben, gleich auch Lebensmittel in 120 Minuten mitzubringen - am besten den ganzen Wocheneinkauf. Die Sortimentsauswahl umfasst 3.500 Artikel, inklusive Frischware wie Obst und Gemüse sowie Tiefkühlkost.



Pflege-Start-up Careship vor dem Aus

Das Berliner Start-up Careship wollte eine Online-Plattform für die Vermittlung von Pflegekräften erschaffen und geht nun wegen einer gescheiterten Finanzierungsrunde in die Insolvenz. Immerhin über 1.000 Alltagshelfer bietet die Plattform in mehr als 30 Städten an. Die Zahl der Hausbesuche habe sich zudem im zweiten Corona-Jahr verdoppelt. Laut Gründerszene.de kriselt es schon länger bei Careship. Die Gründer haben das Unternehmen im vergangenen Jahr verlassen.