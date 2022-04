Umsonst ist der Tod – heißt ein deutsches Sprichwort. Trotzdem beglückt der Online-Handel viele seiner Käuferinnen und Käufer mit vermeintlich kostenfreien Lieferungen und Retouren. Wer zahlt also die Zeche? Der U.S. Postal Service hat nun gegenüber CNBC zugegeben, dass die Online-Riesen Mengenrabatte erhalten. Diese stellen einen Wettbewerbsnachteil für kleinere Händler und Plattformen dar. Die Regulierungsbehörde ist bereits auf dem Weg...

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Ukraine-Krise bremst das Konsumverhalten aus

Das Institut für Handelsforschung, IFH Köln, hat in Zusammenarbeit mit Salesforce die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Handel in Deutschland per Umfrage untersucht. 49 Prozent der Befragten wollen Anschaffungen auf die Zeit nach den Engpässen verschieben und 47 Prozent haben Angst, den Lebensstandard wegen der Preiserhöhungen nicht halten zu können. Diese Angst ist bei der jungen Generation der 18- bis 29-jährigen mit 70 Prozent besonders hoch. Der Trend vom Einkauf stationär zu online (Onlineshift) pendelt sich derzeit bei über 30 Prozent ein.



--- Anzeige ---

Das diconium Omnichannel Framework: Guidelines für Ihren Erfolg im Omnichannel-Commerce

Das Thema Omnichannel ist eines der wichtigsten Themen im E-Commerce für 2022. Ziel von Omnichannel ist die konsistente, nahtlose und personalisierte Customer Journey. Unser neues Omnichannel-Framework zeigt, wie Sie Ihren Omnichannel-Ansatz auf ein neues Level bringen. Erfahren Sie jetzt mehr über Customer Centricity, Organizational Excellence und Operational Excellence.



Bike24 auf Erfolgskurs

Die nach eigenen Angaben größte E-Commerce-Plattform für Fahrräder blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 zurück: Der Umsatz sei um 25,6 Prozent gestiegen und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) kletterte um 3,9 Mio. auf 30,6 Mio. Euro. Mehr als 821 Tsd. aktive Kunden gibt es derzeit auf der Plattform, das sind 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Bike24 ist seit vergangenem Jahr an der Frankfurter Börse notiert und betreibt fünf Online-Plattformen in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Spanien. Die Einnahmen aus dem Börsengang sollen nun in die internationale Expansion fließen.



Bundeskartellamt untersucht Scoring beim Online-Shopping

Erst will es Expertenrunden durchführen und dann 50 Online-Händler und Wirtschaftsauskunfteien schriftlich befragen. So lautet der Plan, mit dem das Bundeskartellamt die Praktiken beim Scoring im Online-Shopping untersuchen will. Mit "Scoring" ist die Überprüfung der Zahlungsfähigkeit beim Einkaufen im Netz gemeint. Dieses sei „uneinheitlich und in vielen Fällen für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht ohne Weiteres nachvollziehbar“, so das Kartellamt. Es könnten Transparenz- und Einwilligungsdefizite vorliegen, die Verbraucherrechtsverstöße auslösen. Auskunfteien verkaufen Personendaten und -Historien u. a. an Online-Händler und Banken.



Hellofreshgo ist insolvent

Mit Snackautomaten für Unternehmen wollte die Tochterfirma des Kochboxen-Anbieters Hellofresh durchstarten, nun hat das Unternehmen Hellofreshgo Insolvenz angemeldet. Durch die pandemiebedingte Home-Office-Zeit sei das Geld ausgegangen. 80 Mitarbeiter sind betroffen. Hellofresh SE sei von der Insolvenz nicht betroffen, heißt es in einem Bericht von Gründerszene.de.