///// HANDEL INTERNATIONAL

Die Pläne der EU für eine Begrenzung der Macht der Internetkonzerne kommen vorwärts. Der Ausschuss für den Binnenhandel und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments hat dem Vorschlag für den Digital Services Act (DSA) mit großer Mehrheit zugestimmt. Mit dem DSA will Brüssel die Regeln für die Online-Plattformen, sozialen Medien und Marktplätze länderübergreifend festlegen und ihre Verantwortlichkeiten genau definieren. Dazu gehören der Umgang mit illegalen Produkten, Dienstleistungen und Content. Die Gefahren für die Standards des Verbraucherschutzes und der Sicherheit der Produkte, die von Online-Marktplätzen ausgehen könnten, müssten beendet werden, heißt es aus dem Parlament. Alles, was offline illegal sei, sei dies auch online. Online-Marktplätze müssten nachweisen, dass die Produkte, die die Kunden kaufen könnten, sicher seien. Das Parlament entscheidet im Januar über den Vorschlag, im Anschluss beginnen die Verhandlungen mit den Ländern.Klarna hat in den USA mit dem Anbieter für Konto-zu-Konto-Zahlungen Go Cardless einen neuen Partner gefunden. Go Cardless soll in die "Pay in 4"-Angebote von Klarna integriert werden, berichtet Ecommerce News . Pay in 4 ermöglicht Zahlungen in vier zinslosen Raten oder in monatlichen Raten mit der Klarna-Finanzierung. In den USA sei die Nachfrage nach solchen Zahlungsmethoden größer geworden, Kreditkarten würden weniger genutzt. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit 2018 in Großbritannien zusammen.Der Fahrdienstvermittler Lyft will seine Dienste in den USA auf die Lieferung von Lebensmitteln ausbauen. Der Wettbewerber von Uber hat sich mit dem Spezialisten für Online-Bestellungen Olo auf eine Kooperation geeinigt, beide peilen Zahlen von mehreren hunderttausend Lieferungen pro Woche an, meldet Business Insider . Olo, im vergangenen März gegründet, arbeite derzeit mit rund 500 Restaurantmarken in den USA zusammen. Lyft sei in 25 Märkten in den USA präsent. Lyft wolle es der Gastronomie ermöglichen, dass sie provisionsfrei Lieferungen bis zur Haustür anbieten kann. Auch sollten sie die Kontrolle über die Kundendaten behalten. Die meisten Plattformen, mit denen Restaurants zusammenarbeiten, würden die Daten nicht an die Restaurants weitergeben.